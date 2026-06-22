Ai dormi într-o „capsulă”? Conceptul japonez care se extinde rapid în Europa

Hotelurile-capsulă, cunoscute pentru spațiile extrem de compacte și prețurile reduse, apar tot mai des în centrele turistice unde costurile de cazare au devenit greu de suportat pentru mulți călători. Un exemplu este Londra, unde în 2025 a fost inaugurat, în zona Piccadilly, cel mai mare hotel-capsulă din lume. Complexul aparține lanțului Zedwell și include aproximativ 1.000 de capsule de dormit, iar prețurile pornesc de la 30 de lire sterline pe noapte, o ofertă considerată atractivă pentru una dintre cele mai scumpe destinații turistice din Europa, arată Il Post.

Cum arată un hotel-capsulă

Conceptul este simplu: în locul unei camere clasice, turistul primește o cabină de dimensiunea unui pat, cu spațiu suficient pentru a sta așezat și pentru câteva obiecte personale. În interior se găsesc de regulă o priză, iluminat individual, sistem de ventilație sau climatizare și mici spații de depozitare. Bagajele mai mari sunt păstrate în dulapuri securizate amplasate în afara capsulei.

$40 Vs $120 Capsule Hotel in Tokyo pic.twitter.com/txzTGCgaD8 — Interesting AF (@interesting_aIl) February 23, 2025

Băile sunt aproape întotdeauna comune, iar zonele de relaxare, spațiile de lucru și cafenelele sunt împărțite cu ceilalți oaspeți, într-un model care amintește de hosteluri, dar oferă mai multă intimitate.

De ce devin tot mai populare

Succesul acestor hoteluri este legat în primul rând de preț. În contextul în care costurile de cazare au crescut semnificativ în marile orașe europene, tot mai mulți turiști preferă să economisească la hotel și să aloce mai mulți bani pentru restaurante, atracții turistice sau experiențe locale. Clienții nu sunt doar turiști. Multe capsule sunt folosite și de persoane aflate în delegații sau călătorii de afaceri, care caută o opțiune ieftină și bine amplasată în centrul orașelor. În Spania, lanțul Optimi Rooms operează deja unități la Madrid și Bilbao, adaptate gusturilor europene prin capsule mai spațioase decât cele întâlnite în mod obișnuit în Japonia.

De la Osaka la aeroporturile europene

Primul hotel-capsulă a fost inaugurat în 1979 la Osaka, după un proiect al arhitectului japonez Kisho Kurokawa. Conceptul era destinat angajaților care pierdeau ultimul tren spre casă după o seară petrecută în oraș și aveau nevoie de un loc ieftin unde să doarmă. În timp, modelul s-a transformat. De la soluție de urgență pentru navetiști, hotelul-capsulă a devenit o opțiune turistică și chiar o experiență în sine.

O variantă tot mai răspândită este cea a capsulelor amplasate în aeroporturi, destinate pasagerilor aflați în tranzit sau celor care au zboruri foarte devreme. În Italia, compania ZZZleepandGo operează astfel de spații și deține inclusiv un hotel-capsulă în Milano, în apropierea gării Centrale. Pentru unii călători, ideea de a dormi într-o cabină care amintește de o capsulă spațială poate părea neobișnuită. Pentru alții, însă, reprezintă răspunsul la una dintre cele mai mari probleme ale turismului modern: găsirea unei cazări accesibile în marile orașe.