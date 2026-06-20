22 de ore în aer. Cel mai lung zbor din lume se va lansa oficial în 2027

Sydney și Londra, unite fără oprire

Qantas a anunțat că va inaugura în octombrie 2027 primul zbor directă dintre Sydney și Londra, fără escală, în cadrul proiectului „Sunrise”. Ruta va deveni cea mai lungă cursă comercială non-stop pentru pasageri din lume, depășind 16.000 de kilometri, relatează Euronews.

Potrivit companiei, proiectul va extinde ulterior conexiunile directe dintre coasta de est a Australiei și alte destinații internaționale. Următoarea rută confirmată este Sydney-New York, iar data lansării acesteia va fi anunțată anul viitor.

„Compania Qantas a fost construită pe convingerea că distanța Australiei față de restul lumii nu ar trebui să stea niciodată în cale. Spiritul de pionierat al generațiilor a croit această cale de atunci, iar astăzi este cel mai semnificativ pas în această misiune din istoria noastră de 105 ani. De când am zburat pentru prima dată pe Ruta Cangurilor în 1947, unde ne-am oprit de șapte ori în drum spre Londra, fiecare generație de aeronave a eliminat o oprire din călătorie. Astăzi, o facem pe ultima”, a susținut Vanessa Hudson, directoarea companiei.

Cum arată avionul modificat special pentru aceasta cursă?

Operatorul australian a prezentat și primul avion Airbus A350-1000ULR modificat special pentru acest proiect. Aeronava va efectua zboruri cu o durată estimată între 19 și 22 de ore, fiind concepută pentru a acoperi distanțe foarte lungi fără oprire pentru alimentare.

Pentru a se realiza acestu lucru, inginerii au proiectat pentru aeronova, instalarea unui rezervor suplimentar de combustibil, cu o capacitate de 20.000 de litri.

Qantas va achiziționa o flotă de 12 astfel de avioane. Această versiune de Airbus va avea doar 238 de locuri împărțite în patru cabine, spre deosebire de modelul standard care are o capacitate de 480 de pasageri.

Momentan, cel mai lung zbor comercial direct și regulat este operat de Singapore Airlines între Singapore și New York, pe o distanță de 15.349 de kilometri și cu o durată de aproape 19 ore.