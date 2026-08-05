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Londra: O femeie a înjunghiat patru persoane într-un atac cauzat de o criză de sănătate mintală

O femeie în vârstă de 47 de ani a fost arestată după ce a înjunghiat patru persoane care au fost transportate de urgență la spital. Poliția a intervenit prompt, arestând-o pe femeie. Autoritățile consideră că incidentul ar putea avea legătură cu probleme de sănătate mintală.
Londra: O femeie a înjunghiat patru persoane într-un atac cauzat de o criză de sănătate mintală
Hepta/Mediafax Foto
Radu Mocanu
05 aug. 2026, 17:55, Știri externe
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Poliția Metreopolitană a intervenit miercuir după ce a fost alertată cu privire la un atac cu armă albă în Londra, relatează Sky News

Suspecta, o femeie de 47 de ani, a fost arestată pentru deținere a unei arme periculoase și agresiune. 

Polițiștii au precizat că la locul incidentului a fost găsită o foarfecă, considerată arma folosită în atac. 

Deși ancheta abia a fost începută, polițiștii au susținut că  există indicii că incidentul ar putea fi legat de probleme de sănătate mintală. 

În urma atacului, patru persoane au fost rănite. Serviciile de intervenție au moblizat la fața locului o ambulanță, un paramedic cu vehicul de intervenție rapidă și un elicopter. 

„Am tratat patru pacienți la fața locului și i-am transportat pe toți, cu prioritate, pe cale rutieră, la un centru major de traumatologie”, au transmis autoritățile responsabile. 

Martorii au descris scenele ca fiind tensionate. „Nu am văzut înjunghierea. Am văzut-o (n.r. pe femeie) alergând pe drum spre intersecție. Părea destul de bătrână, cu părul scurt. A fost o mică confruntare cu trei polițiști. Nu părea să fie deosebit de coerentă”, au declarat martori la incident. 

 

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