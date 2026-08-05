Nouă rută prin Strâmtoarea Ormuz. Iranul și Omanul au convenit asupra coordonatelor 

„Acordul Iran-Oman nu poate garanta singur siguranța navelor care tranzitează Strâmtoarea Ormuz, deoarece factorii care destabilizează Strâmtoarea încă există”, a remarcat Esmail Baghaei, purătorul de cuvânt al Ministerului de Externe al Iranului.

Declarația a fost publicată pe canalul Telegram al Ministerului iranian de Externe. Printre acești factori, el a menționat blocada navală americană a porturilor iraniene.

Conform postului de radio de stat iranian IRIB, acordul dintre Oman și Iran nu implică deschiderea imediată a Strâmtorii Ormuz, deoarece acest lucru va depinde de acțiunile SUA.

Toate navele care intră în Strâmtoarea Ormuz și Golful Persic vor continua pe ruta nordică, prin apele iraniene. Toate navele care ies din strâmtoare în Marea Arabiei vor continua pe ruta sudică, prin apele omaneze, în coordonare cu Iranul.

„Coordonatele geografice ale traseului propus au fost stabilite, iar dacă anumite părți terțe nu vor obstrucționa acest proces, declarația comună dintre cele două țări, care include aspecte cheie și puncte de acord, se află în ultimele etape de revizuire și redactare”, spune MAE Iran.

Blocada SUA

SUA au început o blocadă navală a porturilor iraniene pe 14 iulie, la scurt timp după reluarea atacurilor dintre cele două țări.

SUA impuseseră anterior o blocadă, care a durat între 13 aprilie și 18 iunie. Autoritățile iraniene cer ridicarea blocadei pentru a asigura un armistițiu cu SUA.

Pe 5 august 2026, surse Axios au raportat că Statele Unite, Iranul și Omanul erau aproape de a ajunge la un acord interimar privind Strâmtoarea Ormuz, care ar fi valabil timp de 60 de zile.

Conform termenilor acestui acord, navele comerciale ar urma să intre în strâmtoare pe ruta nordică prin apele iraniene, în timp ce traficul de ieșire ar fi redirecționat către ruta sudică prin Oman. Taxele de tranzit și alte taxe ar fi anulate în perioada de 60 de zile.

Conform presei de stat iraniene, scopul final al discuțiilor dintre Iran și Oman este de a conveni asupra unui nou coridor de transport care va asigura protejarea „drepturilor și intereselor suverane ale Iranului ca stat litoral”. „Coridorul de mijloc” propus va servi drept rută principală de transport maritim și, odată ce va deveni operațional, va înlocui rutele nordică și sudică.

Comandamentul Central al SUA, la rândul său, a declarat că ruta sudică prin Strâmtoarea Ormuz rămâne liberă și deschisă tuturor navelor comerciale și că forțele americane au ajutat peste o mie de nave să tranziteze cu succes strâmtoarea în ultimele trei luni.

Pe 25 iunie 2026, Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice (IRGC) a declarat că trecerea în siguranță prin Strâmtoarea Ormuz este posibilă doar prin rute aprobate oficial de autoritățile iraniene și a numit orice rute alternative „inacceptabile și extrem de periculoase”. IRGC a răspuns la o declarație a Organizației Maritime Internaționale a ONU (OMI) care a precizat că navele au început să tranziteze Strâmtoarea Ormuz ca parte a unui plan de evacuare a marinarilor blocați în Golful Persic.