Veste bună pentru europeni! Zbor direct spre Australia din 2027. Capitala aleasă ca punct de sosire

Noua rută face parte din programul „Project Sunrise”, care elimină escalele tradiționale de pe așa-numita „Rută a cangurului”, utilizată în prezent pentru legătura dintre Australia și Europa, scrie Reuters.

Lansare în 2027

CEO-ul Qantas, Vanessa Hudson, a declarat la un eveniment desfășurat la Toulouse că vânzarea biletelor va începe în februarie, iar primele zboruri comerciale sunt programate pentru octombrie 2027.

Pe lângă Londra, compania a avut în analiză și New York-ul ca posibilă destinație inițială pentru aceste zboruri ultra-lungi, însă decizia finală a favorizat capitala Marii Britanii.

Aeronave Airbus A350-1000ULR modificate

Zborurile vor fi operate cu aeronave Airbus A350-1000ULR, special modificate pentru rute ultra-lungi. Avioanele vor avea o capacitate de aproximativ 238 de pasageri și vor putea zbura până la 22 de ore fără escală.

Modelele includ un rezervor suplimentar de combustibil amplasat în partea din spate a fuselajului, ceea ce extinde autonomia la aproximativ 10.000 de mile marine.

Această configurație permite operarea unor rute intercontinentale directe între Australia și Europa sau America de Nord.

Impactul asupra industriei aviatice

Programul reprezintă un pariu strategic major pentru Airbus, care a câștigat contractul în 2019, în competiție cu Boeing.

Prima aeronavă este așteptată să fie livrată în aprilie 2027, cu întârziere față de planificarea inițială din cauza pandemiei și a problemelor din lanțurile globale de aprovizionare.

Qantas a investit miliarde de dolari în acest proiect, inclusiv în cercetări privind impactul zborurilor de ultra-anduranță asupra sănătății pasagerilor și în reconfigurarea cabinelor pentru a reduce disconfortul pe durata zborurilor de aproape o zi.