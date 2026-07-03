Doi români sunt condamnați la închisoare pentru înjunghierea unui jurnalist la Londra

Doi bărbați români au fost închiși, vineri, pentru că au înjunghiat un jurnalist care lucra pentru o organizație media în limba persană din Londra, potrivit Reuters.

Bărbații acționează ca reprezentanți ai guvernului iranian

Procurorii britanici au declarat că cei doi acționează ca reprezentanți ai guvernului iranian.

Un jurnalist britanic de origine iraniană, care lucrează pentru Iran International, a fost înjunghiat de trei ori în picior. Incidentul a avut loc în apropierea casei sale din sud-vestul Londrei, în martie 2024.

Cei doi bărbați, în vârstă de 21 și 25 de ani, au pledat amândoi nevinovați la acuzațiile de vătămare corporală cu intenție.

Cei doi au fost condamnați luna trecută

Cu toate acestea, au fost condamnați la Curtea Coroanei din Woolwich, Londra, în iunie.

Bărbatul în vârstă de 21 de ani a fost condamnat la 8 ani de închisoare. Cel în vârstă de 25 de ani a fost condamnat la 12 ani de închisoare, potrivit sursei citate.