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Un tribunal din Italia i-a achitat pe membrii echipajului navei Aquarius după opt ani de proces

Un tribunal din Italia a decis achitarea foștilor membri ai echipajului navei de salvare a migranților Aquarius, la opt ani după ce aceștia au fost acuzați de procurorii din Sicilia de presupus trafic ilegal de deșeuri.
Un tribunal din Italia i-a achitat pe membrii echipajului navei Aquarius după opt ani de proces
Sursa foto: Pexels
Andrei Rachieru
10 iul. 2026, 15:46, Știri externe
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Decizia reprezintă un moment important într-un dosar care a atras atenția comunității internaționale și a organizațiilor umanitare implicate în operațiunile de salvare din Marea Mediterană.

Cazul a vizat modul în care au fost gestionate deșeurile rezultate în timpul misiunilor de salvare desfășurate în perioada 2017-2018, iar organizația umanitară SOS Mediterranee a salutat hotărârea instanței, susținând că toate procedurile au respectat legislația în vigoare, scrie Reuters.

De la confiscarea navei la verdictul final

Nava Aquarius a fost confiscată în anul 2018, după o investigație desfășurată timp de aproximativ un an de autoritățile judiciare din Catania.

Procurorii au susținut că o serie de deșeuri generate în timpul operațiunilor de salvare, inclusiv haine aparținând migranților salvați, resturi alimentare și deșeuri medicale, ar fi trebuit încadrate în categoria deșeurilor sanitare infecțioase.

Potrivit anchetatorilor, aceste materiale necesitau proceduri speciale de colectare și eliminare. Ei au acuzat membrii echipajului și lucrătorii umanitari că ar fi eliminat ilegal deșeurile pentru a reduce costurile operaționale, punând astfel în pericol sănătatea publică din Italia.

În total, aproximativ 24 de persoane au fost investigate în cadrul acestui dosar.

SOS Mediterranee și MSF salută hotărârea

Pe întreaga durată a anchetei, organizația SOS Mediterranee a respins acuzațiile formulate de procurori, susținând că toate deșeurile rezultate în timpul misiunilor de salvare au fost gestionate în conformitate cu normele legale aplicabile.

După pronunțarea hotărârii de achitare, organizația a transmis că verdictul confirmă faptul că procedurile utilizate au respectat reglementările privind gestionarea deșeurilor.

La momentul respectiv, SOS Mediterranee desfășura operațiunile de salvare în parteneriat cu organizația medicală Médecins Sans Frontières (MSF), cunoscută și sub numele de Medici Fără Frontiere.

Într-un comunicat separat, MSF a declarat că decizia instanței oferă speranțe și pentru ceilalți membri ai personalului organizației care sunt judecați într-un proces distinct, aflat tot pe rolul instanței din Catania. Acesta vizează acuzații similare privind gestionarea deșeurilor la bordul unei alte nave de salvare, Vos Prudence.

Un dosar cu impact asupra organizațiilor umanitare

Verdictul pronunțat de instanța italiană pune capăt unuia dintre cele mai mediatizate dosare privind activitatea organizațiilor umanitare implicate în salvarea migranților din Marea Mediterană.

Achitarea foștilor membri ai echipajului navei Aquarius este considerată de organizațiile implicate drept o confirmare a faptului că activitatea desfășurată în timpul operațiunilor de salvare s-a realizat cu respectarea legislației privind gestionarea deșeurilor.

În același timp, decizia ar putea influența și alte procese aflate pe rolul instanțelor italiene, în care sunt implicați reprezentanți ai organizațiilor umanitare ce au participat la operațiuni similare în Mediterana.

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