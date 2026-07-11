Hackerii ruși au piratat camere de supraveghere din Olanda pentru a spiona transporturile militare către Ucraina

Informația a fost confirmată de Serviciul General de Informații și Securitate (AIVD) și de Serviciul Militar de Informații și Securitate (MIVD), în urma unei anchete comune privind activitățile de spionaj cibernetic desfășurate de Rusia.

Potrivit autorităților olandeze, atacurile au vizat camere IP accesibile prin internet, utilizate atât de instituții, cât și de companii private.

Aceste dispozitive au permis atacatorilor să monitorizeze în timp real rutele logistice și deplasările echipamentelor militare, oferind astfel informații strategice despre sprijinul acordat Ucrainei, scrie NL Times.

Hackerii ruși au piratat camere de supraveghere din Olanda pentru a colecta informații militare

Ancheta realizată de AIVD și MIVD arată că operațiunea face parte dintr-o campanie amplă de spionaj cibernetic desfășurată de Rusia împotriva statelor europene membre NATO și a Ucrainei.

Țintele principale au fost camerele IP conectate la internet, care pot fi accesate și controlate de la distanță. Prin compromiterea acestor sisteme, hackerii au reușit să observe transporturile militare și să identifice tipurile de armament și echipamente livrate Ucrainei.

Potrivit serviciilor de informații olandeze, printre dispozitivele compromise s-au aflat și un număr redus de camere amplasate de-a lungul rutelor militar-logistice din Țările de Jos.

Autoritățile au emis avertizări

După descoperirea atacurilor, autoritățile din Olanda au notificat organizațiile și companiile care dețineau camere IP pe traseele vizate, astfel încât acestea să poată implementa măsuri suplimentare de securitate.

Serviciile de informații avertizează că astfel de atacuri cibernetice reprezintă o amenințare în creștere pentru infrastructura critică și pentru securitatea statelor membre NATO. Camerele conectate la internet, dacă nu sunt protejate corespunzător, pot deveni surse valoroase de informații pentru actori statali implicați în operațiuni de spionaj.

Specialiștii recomandă actualizarea constantă a firmware-ului dispozitivelor, utilizarea unor parole complexe, activarea autentificării în doi pași și restricționarea accesului de la distanță pentru a reduce riscul compromiterii acestor sisteme.

Operațiune de amploare

Autoritățile olandeze consideră că această campanie face parte dintr-o strategie mai amplă prin care Rusia încearcă să obțină informații sensibile privind sprijinul militar oferit Ucrainei de statele occidentale. Ancheta evidențiază faptul că infrastructura civilă conectată la internet poate deveni o vulnerabilitate exploatată în scopuri de spionaj.

Descoperirea acestor atacuri readuce în atenție importanța consolidării securității cibernetice, atât la nivel guvernamental, cât și în mediul privat, în contextul intensificării amenințărilor informatice la nivel european.