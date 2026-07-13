Maia Sandu participă pentru prima dată la reuniunea Coaliţiei de Voinţă, la invitaţia lui Emmanuel Macron

Preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va participa luni, la Paris, la reuniunea Coaliţiei de Voinţă, la invitaţia preşedintelui Franţei, Emmanuel Macron. Potrivit unui comunicat al Preşedinţiei Republicii Moldova, este pentru prima dată când şefa statului ia parte la o astfel de întâlnire.

Preşedinţia țării a transmis în acest context că participarea Maiei Sandu la acest format este compatibilă cu statutul de neutralitate prevăzut în Constituţie.

„Participarea R. Moldova la Coaliţia de Voinţă este o continuare firească a sprijinului oferit Ucrainei. Participarea ţării noastre este pe deplin compatibilă cu neutralitatea consfinţită în Constituţie: coaliţia este un format de cooperare flexibil, iar din ea fac parte şi alte state europene neutre. Fiecare stat participant decide singur forma şi amploarea contribuţiei sale, în conformitate cu cadrul său constituţional”, precizează comunicatul Preşedinţiei moldovene.

Ce este Coaliţia de Voinţă

Coaliţia de Voinţă este, de fapt, un format de coordonare politică şi diplomatică, co-prezidat de Franţa, Germania şi Regatul Unit. Din această structură fac parte 37 de state, majoritatea europene, în timp ce scopul este sprijinirea Ucrainei şi asigurarea unei păci corecte după încheierea armistiţiului, pentru a preveni o nouă agresiune.

„Cu o frontieră comună de 1 222 km, Republica Moldova este un partener de securitate de încredere pentru Ucraina şi pentru restul Europei. Securitatea Ucrainei şi securitatea R. Moldova sunt strâns legate: o pace justă şi durabilă în Ucraina va însemna stabilitate pentru Moldova şi pentru întregul continent”, arată comunicatul Preşedinţiei de la Chişinău.

De la începutul agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei, în 2022, Republica Moldova a oferit refugiu și ajutor cetăţenilor ucraineni, a facilitat coridoare de tranzit pentru exporturile Ucrainei, a acordat sprijin umanitar şi energetic şi a contribuit la instruirea geniştilor ucraineni în domeniul deminării umanitare, mai arată Preşedinţia Republicii Moldova.

Summit la Paris cu Zelenski şi liderii europeni

Reuniunea Coaliţiei de Voinţă va fi coprezidată luni, la Paris, de Emmanuel Macron, de prim-ministrul britanic, Keir Starmer, şi de cancelarul german, Friedrich Merz, la Hôtel national des Invalides. La summit va participa şi preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Întâlnirea are loc în ajunul paradei de 14 iulie, la care Franţa a invitat toate statele participante la Coaliţie. Liderii vor purta discuții despre progresele obţinute după summitul G7 de la Evian şi despre continuarea sprijinului pentru apărarea Ucrainei.

Va fi dezbătut și subiectul privind intensificarea presiunii asupra atacurilor provocate de Rusia, inclusiv prin combaterea aşa-numitei „flote fantomă”.

De asemenea, summitul le va permite liderilor să facă un bilanţ al planificării operaţionale a garanţiilor de securitate, care au scopul să asigure o pace durabilă în Ucraina.

Înaintea summitului principal va avea loc şi prima reuniune a Coaliţiei antibalistice, organizată la Quai d’Orsay. Discuţiile vor fi despre mijloacele importante pentru apărarea Ucrainei, consolidarea cooperării industriale şi schimbul de experienţă între statele şi industriile europene implicate.