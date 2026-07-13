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Avion Wizz Air, la două secunde de o tragedie. Eroarea care putea provoca un dezastru

Un Boeing 737 Max a decolat la doar 162 de metri de capătul pistei din Luton, după ce piloții au introdus parametri de zbor greșiți. Ce arată raportul AAIB.
Avion Wizz Air, la două secunde de o tragedie. Eroarea care putea provoca un dezastru
Andreea Tobias
13 iul. 2026, 11:37, Știri externe
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Un Boeing 737 Max a decolat la doar 162 de metri de capătul pistei, la aeroportul Luton din Marea Britanie. Piloții introduseseră parametri de zbor greșiți în computerul de bord. Concluzia apare într-un raport al autorităților britanice de investigare a siguranței aeriene (AAIB). Incidentul a avut loc în aprilie anul trecut, dar a fost făcut public abia recent, conform Corriere.

Aeronava efectua zborul 5411 Londra-Atena, în numele Wizz Air UK. Avionul, operat de compania charter Ascend Airways, avea la bord 162 de pasageri, doi piloți și patru însoțitori de zbor. Echipajul pregătise inițial o decolare pe toată lungimea pistei. Turnul de control le-a oferit apoi piloților posibilitatea de a scurta traseul, folosind o intersecție mai apropiată.

Eroarea care a pus zborul în pericol

Piloții au acceptat noul traseu. Nu au verificat însă corect vitezele de decolare recalculate pentru noul punct de plecare, arată raportul. Aceste viteze, numite „V speeds”, depind de greutatea avionului, lungimea pistei, temperatură și vânt. Puterea folosită la decolare a fost de 82,1%, sub cea necesară pentru noua distanță disponibilă. Avionul a consumat mult mai mult spațiu decât era prevăzut înainte de a se desprinde de sol.

Aeronava a trecut peste capătul pistei la sub 4 metri altitudine, sub limita minimă de siguranță de 10,67 metri. Anchetatorii au comparat imaginile video ale decolării cu cele ale unor decolări normale de pe același aeroport. Avionul zbura atât de jos încât abia se distingea deasupra clădirilor aeroportului, arată raportul. Controlorii de trafic au confirmat că aeronava a urcat mai lent decât în mod normal.

Ce riscuri existau, potrivit anchetatorilor

Raportul AAIB arată că echipajul nu a verificat dacă performanțele de decolare fuseseră introduse corect în computerul de bord. Acest lucru a dus la o putere insuficientă și la o urcare inițială lentă, se arată în concluzii.

Dacă avionul ar fi pierdut tracțiune în timpul decolării, exista riscul să nu se poată opri pe pista rămasă. Zborul a aterizat, în cele din urmă, normal la Atena.

Reacția Wizz Air

Un reprezentant al Wizz Air a declarat că siguranța rămâne prioritatea absolută a companiei. Zborul a fost operat de Ascend Airways, responsabilă pentru comportamentul echipajului și respectarea procedurilor, a precizat compania. AAIB a stabilit că este vorba despre o eroare procedurală izolată a echipajului. Ancheta nu a găsit nicio deficiență tehnică sau de siguranță la Wizz Air, se mai arată în răspunsul companiei.

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