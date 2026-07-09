Italia expulzează doi diplomați militari ruși implicați în spionaj

Autoritățile italiene au anunțat că măsura îi vizează pe Ivan Petrovici Gorbaciov și Mihail Vasilievici Astahov, identificați drept atașați militari ai ambasadei ruse și considerați responsabili pentru activitățile de spionaj scoase la iveală de ancheta desfășurată de Parchetul din Roma.

Ministrul italian de Externe, Antonio Tajani, a anunțat că Alexei Paramonov, ambasadorul Federației Ruse la Roma, a fost informat de autoritățile italiene că cei doi diplomați trebuie să părăsească Italia în termen de trei zile.

„Moscova continuă să folosească instrumentele războiului hibrid pentru a ataca Occidentul și Italia. Este o ingerință gravă și inacceptabilă împotriva instituțiilor italiene și a securității naționale”, a transmis Tajani pe X.

Ce au descoperit anchetatorii

Decizia Guvernului italian urmează unei anchete privind o rețea de spionaj care ar fi furnizat informații clasificate serviciilor ruse. Potrivit procurorilor, principalul suspect este un fost ofițer al jandarmeriei italiene (Arma dei Carabinieri) și al serviciilor de informații, acuzat că a transmis documente confidențiale unui agent rus aflat sub acoperire diplomatică. Alte cinci persoane sunt investigate în același dosar.

Anchetatorii susțin că fostul ofițer obținea informațiile de la surse din cadrul armatei italiene, inclusiv de la militari aflați încă în activitate, iar materialele transmise vizau aspecte sensibile privind apărarea Italiei și a NATO.

Presa italiană relatează, de asemenea, că informațiile de interes pentru Moscova aveau legătură, printre altele, cu sistemele de apărare aeriană furnizate Ucrainei, programele de înzestrare ale Italiei și alte date militare clasificate.

Moscova anunță represalii diplomatice

Ministerul rus de Externe a transmis că va răspunde deciziei autorităților italiene, fără să ofere alte detalii.

Nu este primul incident de acest fel între Roma și Moscova. În 2021, Italia a expulzat doi diplomați ruși după arestarea unui ofițer al Marinei italiene, prins în timp ce preda documente NATO unui reprezentant al ambasadei ruse în schimbul unei sume de bani.