Canicula începe să afecteze centralele nucleare din Europa. Un reactor a fost deja oprit

Reactorul nr. 2 al centralei nucleare de la Golfech (Tarn-et-Garonne), situat la 90 km de Toulouse, a fost oprit joi din cauza caniculei, potrivit Le Figaro.

„Condițiile meteorologice din ultimele zile au determinat o creștere semnificativă a temperaturii râului Garonne, care ar trebui să atingă 28 °C vineri”, a anunțat EDF într-un comunicat, precizând că și celălalt reactor al centralei era oprit pentru lucrări de întreținere.

EDF fusese nevoită să oprească acest reactor deja pe 23 iunie pentru a nu încălzi râul Garonne, în care deversează apele de răcire ale reactorului.

Reactorul a fost repus în funcțiune pe 3 iulie. Un decret din 2006 prevede că temperatura râului nu trebuie să depășească 28 °C în urma deversărilor centralei.

Această centrală, situată între Toulouse și Agen, cuprinde două reactoare cu apă sub presiune de 1,3 GW.

În timpul valului de căldură anterior, de la sfârșitul lunii iunie, EDF a oprit alte două reactoare nucleare, în centralele de la Bugey (Ain), pe malul râului Rhône, și în cea de la Nogent-sur-Seine (Aube), pe malul Senei, tot pentru a respecta limitele de încălzire ale celor două râuri.