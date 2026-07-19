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Cosmetice, parfumuri și jucării contrafăcute, găsite la frontieră. Cetățenii încearcă să intre în țară cu tot mai multe astfel de produse

Potrivit Poliției de Frontieră, tot mai mulți cetățeni introduc în țară mărfuri contrafăcute, procentul acestui tip de infracțiuni, crescând cu aproape 30% față de aceeași perioadă a anului precedent.
Cosmetice, parfumuri și jucării contrafăcute, găsite la frontieră. Cetățenii încearcă să intre în țară cu tot mai multe astfel de produse
Sursă foto: Poliția Română. Fotografie cu caracter ilustrativ.
Daiana Rob
19 iul. 2026, 15:49, Social
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Potrivit comunicatului publicat, duminică, de Poliția de Frontieră, în primul semestru al anului, polițiștii au descoperit produse „purtând însemnele unor mărci internaționale protejate, susceptibile a fi contrafăcute”.

„Printre acestea se numără aproximativ 128.000 de articole de îmbrăcăminte și lenjerie, aproape 6.000 de perechi de încălțăminte, peste 64.000 de produse cosmetice și de parfumerie, aproximativ 2.500 de articole de marochinărie, aproape 2.700 de căști pentru telefoane mobile și aproape 6.700 de jucării”, transmite Poliția de Frontieră.

Doar în prima parte a acestui an, polițiștii au sesizat peste 231 de infracțiuni din această sferă, existând o creștere cu 28% față de aceleași luni ale anului trecut.

Printre cele mai vaste capturi se numără 10.000 de articole de îmbrăcăminte, machiaje, dar și parfumuri găsite la graniță, estimate la 2,5 milioane de lei. Ele au fost găsite în aprilie de Polițiștii de Frontieră Giurgiu, în cadrul controalelor pe DN5.

În luna martie, polițiștii au găsit 16.000 de produse de îmbrăcăminte, încălțăminte, cosmetice și parfumerie contrafăcute, cu o valoare estimată de peste 3,2 milioane de lei. Potrivit polițiștilor de frontieră, cetățenii care au încercat să treacă granița cu aceste mărfuri nu au putut prezenta documentele de provenieță pentru autenticitate.

În toate cazurile, mărfurile au fost ridicate pentru continuarea cercetărilor, iar polițiștii au deschis dosare penale pentru punerea în circulație a unor produse purtând mărci identice sau similare cu mărci înregistrate, urmând ca autoritățile să ia măsuri prin judecătorii.

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