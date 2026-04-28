Suceava: Tone de detergent, haine și jucării contrafăcute, confiscate de polițiști în cadrul Operațiunii Jupiter

În data de 27 aprilie, polițiștii din cadrul IPJ Suceava – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Suceava și a Parchetului de pe lângă Judecătoria Gura Humorului, au pus în executare nouă mandate de percheziție domiciliară în județ.

Potrivit IPJ Suceava, „probatoriul administrat a evidențiat faptul că persoanele vizate ar fi derulat în mod constant activități de comercializare a unor bunuri cu privire la care ar fi existat bănuiala că ar fi contrafăcute”.

În urma perchezițiilor, au fost ridicate aproximativ 10 tone de detergent pudră ambalat în saci de 10 kilograme, estimate la 1,6 milioane de lei, 528 de articole de îmbrăcăminte în valoare de aproximativ 279.000 de lei și 512 jucării contrafăcute evaluate la aproximativ 20.000 de ei.

Anchetatorii estimează că prejudiciul cauzat se ridică la aproape 1,9 milioane de lei.

Acțiunea a avut loc pentru completarea probatoriului administrat în două dosare penale, având ca obiect săvârșirea de infracțiuni la regimul drepturilor de proprietate intelectuală. Demersul polițiștilor a avut loc în cadrul operațiunii Jupiter, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Inspectoratului General al Poliției Române.