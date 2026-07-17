Scumpiri la pompă înainte de vacanțe. Unde este cel mai scump să alimentezi în Italia

Prețul benzinei și al motorinei crește din nou în Italia. Motorina se apropie de 2 euro pe litru, iar în unele regiuni pragul a fost deja depășit.

Potrivit datelor oficiale ale ministerului italian pentru întreprinderi, Bolzano rămâne printre cele mai scumpe provincii, comform Quifinanza.it.

Urmează Sicilia și Friuli-Venezia Giulia.

Media națională pentru benzină este de aproximativ 1,91 euro pe litru. Pe autostrăzi, prețurile sunt și mai mari. Acolo motorina trece de 2,11 euro pe litru, iar benzina se apropie de 2 euro.

Diferența afectează mai ales șoferii profesioniști și transportatorii rutieri, care parcurg zilnic distanțe lungi.

De ce au crescut prețurile la pompă

Creșterea are două cauze principale. Prima este terminarea reducerii de accize, pe 3 iulie.

A doua este scumpirea petrolului, pe fondul tensiunilor internaționale. Prețul barilului de Brent a urcat cu aproximativ 18% de la începutul lunii iulie.

Cât în plus plătesc șoferii pentru un plin

Massimiliano Dona conduce Uniunea Națională a Consumatorilor din Italia. Potrivit acestuia, un plin costă acum cu până la 7 euro mai mult decât pe 3 iulie.

Cea mai mare creștere este în Veneto, unde un plin de 50 de litri costă cu 7,65 euro mai mult. Urmează Friuli, cu 7,25 euro în plus, și Lombardia, cu 7,10 euro. Peste 86% din mărfurile din Italia sunt transportate pe șosea. Scumpirea carburanților se reflectă și în prețurile altor produse.

Anna Rea, președinta asociației Adoc, cere autorităților măsuri rapide pentru reducerea diferenței de preț dintre benzinării și autostrăzi.

Și Massimiliano Dona cere guvernului să restabilească reducerea de accize. Argumentul său este prețul petrolului și situația din Orientul Mijlociu.