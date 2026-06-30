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Ivan acuză parlamentarii PNL că au blocat prelungirea măsurii privind prețul motorinei

Fostul ministru al Energiei, Bogdan Ivan, acuză parlamentarii PNL că au blocat prelungirea perioadei în care România poate aplica măsuri de protecție pe piața carburanților. „De mâine, benzina și motorina se vor scumpi. Mulțumiți PNL”, spune Ivan.
Ivan acuză parlamentarii PNL că au blocat prelungirea măsurii privind prețul motorinei
Sursa foto: Facebook / Bogdan Ivan
Laura Buciu
30 iun. 2026, 15:20, Politic
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„De mâine, benzina și motorina se pot scumpi. Mulțumiți PNL! Astăzi (marți – n.r.), în Parlament, PNL a blocat prelungirea perioadei în care România poate aplica măsuri de protecție pe piața carburanților”, spune Bogdan Ivan, pe Facebook.

Acesta afirmă că a primit avize favorabile de la Comisia pentru industrii, condusă de Bende Șandor (UDMR), Comisia pentru muncă, condusă de Adrian Solomon (PSD), respectiv Comisia pentru politică economică, condusă de Costel Dunava (PSD), însă PNL a refuzat să convoace ședința Comisiei pentru buget, finanțe și bănci, condusă de Bogdan Huțucă.

Măsura de reducere cu 36 de bani pe litru expiră

„Prin această decizie, PNL a blocat practic adoptarea actului normativ prin care situația de criză pe piața țițeiului și a produselor petroliere era prelungită până la 30 noiembrie 2026, iar limitarea adaosului comercial la benzină și motorină continua în aceeași perioadă. Asta după ce, ieri (luni – n.r.), împreună cu liderul deputaților PSD, Ovidiu Popa, am depus amendamentele necesare pentru ca aceste măsuri să nu se oprească la 30 iunie, ci să continue până la 30 noiembrie 2026, ca măsură de protecție în fața unor noi creșteri de preț. Din păcate, nota de plată nu va fi achitată de cei care au ridicat mâna împotrivă, ci de fiecare român care alimentează”, mai spune Ivan.

Fostul ministru al Energiei, Bogdan Ivan, spune că a depus, luni, împreună cu alți parlamentari PSD, un amendament pentru ca măsura de reducere cu 36 de bani pe litru la motorina standard să fie prelungită cu încă trei luni, în contextul în care această măsură urmează să expire la 30 iunie.

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