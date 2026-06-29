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Bogdan Ivan: Am depus amendament pentru prelungirea cu 3 luni a măsurii privind prețul motorinei

Fostul ministru al Energiei, Bogdan Ivan, spune că a depus, luni, împreună cu alți parlamentari PSD, un amendament pentru ca măsura de reducere cu 36 de bani pe litru la motorina standard să fie prelungită cu încă trei luni, în contextul în care această măsură urmează să expire la 30 iunie.
Bogdan Ivan: Am depus amendament pentru prelungirea cu 3 luni a măsurii privind prețul motorinei
Sursa foto: ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO
Laura Buciu
29 iun. 2026, 16:52, Politic
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„În urma unei analize foarte serioase pe care am făcut-o cu specialiști din domeniu, am constatat faptul că o eventuală eliminare a situației de criză și a plafonării adausului comercial și eliminării a 36 de bani pe litru de motorină standard ar duce la o creștere a prețului carburantului pentru populație și pentru companiile din România, odată cu ieșirea din vigoare a ordonanței la data de 30 iunie”, spune Bogdan Ivan.

Astfel, Ivan a depus împreună cu alți parlamentari social-democrați un amendament în comisiile de specialitate prin care a cerut prelungirea acestei măsuri cu încă 3 luni de zile „pentru a păstra un cuantum al prețului motorinei standard la un nivel cât mai jos”.

Amendament pentru păstrarea prețului redus

„Dacă acest proiect nu va trece de comisii și de plen în ziua de mâine (marți, 30 iunie – n.r.), automat vom putea asista cu toții la o creștere a prețului motorinei standard începând cu ziua de miercuri. Este un proiect extrem de important. Prin această cale, fac apel la toate partidele care sunt astăzi (luni – n.r.) în Parlament să vină să susțină acest proiect extrem de important prin care ne asigurăm că acest conflict în Orientul Mijlociu nu va pune presiune și mai mare asupra bugetului românilor și a companiilor din țara noastră”, a mai spus fostul ministru al Energiei.

Acesta afirmă că această situație arată încă o dată cât de important este ca România să aibă un guvern stabil, deoarece un guvern interimar nu poate să emită ordonanțe de urgență.4

Imagine cu preturile afisate la o pompa de combustibil dintr-o statie de alimentare din Bucuresti, din cartierul Aviatiei, pe fondul evolutiei cotatiilor internationale la petrol, marti, 7 aprilie 2026. MIHAI POP / GMN / MEDIAFAX FOTO

„Acea ordonanță a fost inițiată tot de un ministru PSD, eu, când eram ministrul Energiei și vreau să știe toți oamenii de acasă că în continuare, fie că suntem la putere, fie că suntem în opoziție, noi cei din Partidul Social Democrat suntem preocupați în continuare de problemele oamenilor și căutăm prin pârghii parlamentare, pentru că doar astea le avem la dispoziție astăzi, să luăm măsuri prin care să limităm efectele negative asupra populației și asupra companiilor din țara noastră”, a mai spus Ivan.

Bogdan Ivan a precizat că este vorba despre exact același proiect de lege care a fost valabil timp de trei luni de zi, iar acum se dorește prelungirea lui cu încă trei luni de zile, în aceeași formă.

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