Peste 3.300 de sturioni au căzut victime braconajului în ultimul deceniu. România, printre zonele-cheie ale capturilor ilegale

Braconajul și comerțul ilegal continuă să amenințe supraviețuirea sturionilor din Dunărea Inferioară, în pofida protecției legale stricte de care beneficiază aceste specii. Un raport publicat marți de WWF arată că cel puțin 3.366 de sturioni au fost afectați de cazuri documentate de criminalitate împotriva faunei sălbatice în perioada 2016-2025, în România, Bulgaria și Ucraina.

Raportul, intitulat „În plasa braconierilor: Zece ani de activități ilegale documentate la adresa sturionilor din bazinul Dunării Inferioare (2016-2025)”, reprezintă cea mai amplă evaluare transfrontalieră realizată până în prezent privind amploarea braconajului și a comerțului ilegal cu sturioni în regiune.

Peste 500 de cazuri documentate în zece ani

Analiza se bazează pe date oficiale furnizate de autoritățile din cele trei state și documentează 509 cazuri confirmate de infracțiuni care au implicat sturioni sau unelte ilegale folosite pentru capturarea acestora.

România a înregistrat cele mai multe cazuri, respectiv 235, urmată de Bulgaria, cu 175, și Ucraina, cu 99. Numărul dosarelor nu reflectă în mod direct amploarea fenomenului, întrucât depinde de capacitatea autorităților de a depista și raporta activitățile ilegale.

Pentru realizarea estimării privind numărul de sturioni afectați, cercetătorii au utilizat o metodologie care transformă cantitățile confiscate în estimări ale numărului minim de exemplare, în situațiile în care autoritățile au raportat doar greutatea totală a capturilor. Organizația subliniază că cifra de 3.366 de sturioni reprezintă un minim conservator, deoarece numeroase capturi ilegale rămân nedescoperite.

Tone de carne și sute de kilograme de caviar, confiscate

Potrivit raportului, autoritățile au confiscat în ultimul deceniu cel puțin 263 de kilograme de caviar provenit din activități ilegale și aproximativ 6,5 tone de carne de sturion și exemplare întregi. De asemenea, au fost descoperite și cantități importante de unelte de pescuit interzise.

Toate cele patru specii de sturioni care mai supraviețuiesc în Dunăre (cega, păstruga, nisetrul și morunul) au fost afectate de braconaj. Printre capturile confiscate s-au numărat și exemplare de morun de peste doi metri lungime și cu o greutate de până la 200 de kilograme.

Tulcea, printre zonele unde fenomenul persistă

Raportul identifică mai multe zone în care activitățile ilegale continuă să se suprapună cu habitate esențiale pentru sturioni, între acestea numărându-se județul Tulcea, regiunea Odesa din Ucraina și regiunea Vratsa din Bulgaria.

Unul dintre cele mai relevante exemple provine din Bulgaria, unde autoritățile au confiscat în ultimii zece ani 1.250 de șiruri de carmace, adică unelte de pescuit interzise care însumează peste 45 de kilometri și aproximativ 54.000 de cârlige. Cu toate acestea, în aceeași perioadă au fost confiscate oficial doar 25 de exemplare de sturion, situație care indică posibile probleme în sistemele de control și raportare.

Reprezentanții organizației avertizează că Dunărea Inferioară reprezintă unul dintre ultimele refugii pentru sturionii sălbatici din Europa, iar fiecare exemplar pierdut reduce șansele de refacere a populațiilor.