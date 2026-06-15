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Parastas pentru Mihai Eminescu, oficiat de un sobor de preoți în cimitirul Bellu

Mihai Eminescu a fost comemorat luni, la Cimitirul Bellu din Capitală, unde preoți, admiratori și oameni de cultură au participat la slujba de parastas oficiată la 137 de ani de la moartea poetului.
Parastas pentru Mihai Eminescu, oficiat de un sobor de preoți în cimitirul Bellu
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Facebook/Basilica
Luiza Moldovan
15 iun. 2026, 13:28, Social
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Un sobor de preoți din Arhiepiscopia Bucureștilor a oficiat slujba parastasului pentru Mihai Eminescu, luni, 15 iunie, la mormântul poetului din Cimitirul Bellu, cu ocazia împlinirii a 137 de ani de la trecerea sa la Domnul, potrivit basilica.ro.

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La slujba de pomenire au participat admiratori ai poetului, oameni de cultură, reprezentanți ai Bisericii și bucureșteni veniți să depună flori la mormântul autorului „Luceafărului”.

Rugăciuni pentru Eminescu

Preoții au rostit rugăciuni pentru odihna sufletului poetului național și au amintit importanța operei sale pentru cultura și identitatea românească.

Mihai Eminescu a murit la 15 iunie 1889, la vârsta de 39 de ani și este considerat cel mai important poet al literaturii române.

Opera sa a influențat decisiv limba și cultura română modernă, iar poemele, articolele și manuscrisele sale continuă să fie studiate și astăzi.

Ceremonii religioase și manifestări comemorative

În fiecare an, la data morții poetului, la mormântul său din Cimitirul Bellu au loc ceremonii religioase și manifestări comemorative organizate de instituții culturale și religioase.

Mormântul lui Eminescu, aflat în apropierea Teiului Sfânt din Cimitirul Bellu, rămâne unul dintre cele mai vizitate locuri memoriale din București.

’’Tu n-ai murit,

pentru că eu sunt trupul tău

care vorbește cu vorbele tale’’ (Nichita Stănescu despre Eminescu)

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