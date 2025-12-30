Cum influențează ritmul tranzacțiilor imobiliare cererea pentru firmele de mutări

În spatele fiecărei locuințe vândute stă cel puțin o mutare. Când numărul de tranzacții imobiliare crește, camioanele de mutări se văd mai des pe străzi; când piața încetinește, firmele de profil simt imediat în numărul de comenzi, în tipul de servicii cerute și în modul în care își construiesc ofertele. În România, anii 2022–2025 au arătat foarte clar această legătură: un vârf istoric de tranzacții urmat de o temperare, dar la un nivel care rămâne ridicat. Pentru firmele de mutări mobilă, acest ritm a însemnat perioade de solicitare maximă, dar și nevoie de adaptare.