În spatele fiecărei locuințe vândute stă cel puțin o mutare. Când numărul de tranzacții imobiliare crește, camioanele de mutări se văd mai des pe străzi; când piața încetinește, firmele de profil simt imediat în numărul de comenzi, în tipul de servicii cerute și în modul în care își construiesc ofertele. În România, anii 2022–2025 au arătat foarte clar această legătură: un vârf istoric de tranzacții urmat de o temperare, dar la un nivel care rămâne ridicat. Pentru firmele de mutări mobilă, acest ritm a însemnat perioade de solicitare maximă, dar și nevoie de adaptare.
Cum influențează ritmul tranzacțiilor imobiliare cererea pentru firmele de mutări
Mediafax
30 dec. 2025, 12:25, Comunicate

Ce s-a întâmplat în 2024

În 2024 s-au vândut peste 643.000 de imobileîn creștere față de 2023. Bucureștiul a avut peste 117.000 de tranzacțiirămânând cea mai activă zonă a țării.

Ritm lunar:

 ianuariecea mai slabă lună

 octombrieaproape 68.000 de imobile vândute (vârf)

 decembriepeste 57.000 de tranzacții, cu Bucureștiul pe primul loc

Aceste valuri se văd direct în piața mutărilorToamnacamioanele firmelor de mutări sunt peste tot în Bucureștiiar programările se epuizează repede.

