Cum influențează ritmul tranzacțiilor imobiliare cererea pentru firmele de mutări

Ce s-a întâmplat în 2024
În 2024 s-au vândut peste 643.000 de imobile, în creștere față de 2023. Bucureștiul a avut peste 117.000 de tranzacții, rămânând cea mai activă zonă a țării.
Ritm lunar:
• ianuarie: cea mai slabă lună
• octombrie: aproape 68.000 de imobile vândute (vârf)
• decembrie: peste 57.000 de tranzacții, cu Bucureștiul pe primul loc
Aceste valuri se văd direct în piața mutărilor. Toamna, camioanele firmelor de mutări sunt peste tot în București, iar programările se epuizează repede.
