Concert de jazz anulat la Kennedy Center după adăugarea numelui lui Trump pe clădire

Concertul de jazz de Ajunul Crăciunului de la Kennedy Center, o tradiție care dura de mai bine de două decenii, a fost anulat după ce numele președintelui Donald Trump a fost adăugat pe fațada clădirii.

Gazda spectacolului își explică decizia

Chuck Redd, baterist și vibrafonist care a cântat alături de artiști precum Dizzy Gillespie și Ray Brown, a anunțat miercuri anularea concertului. „Când am văzut schimbarea numelui pe site-ul Kennedy Center și, câteva ore mai târziu, pe clădire, am decis să anulez concertul nostru”, a declarat muzicianul pentru Associated Press.

Redd prezidează concertele „Jazz Jams” de sărbători la Centrul Kennedy din 2006, succedându-i basistului William „Keter” Betts.

Noua denumire a centrului cultural

De vineri, pe fațada clădirii apare inscripția „The Donald J. Trump and The John F. Kennedy Memorial Center for the Performing Arts”. Casa Albă a anunțat că schimbarea a fost aprobată de consiliul de administrație ales de președinte.

Potrivit unor experți în drept, decizia este ilegală. Trump sugera de luni de zile că era deschis la modificarea numelui centrului.

Controversa juridică

Președintele Kennedy a fost asasinat în 1963. Congresul a adoptat un an mai târziu o lege prin care centrul a fost desemnat memorial viu în memoria sa.

Legea interzice în mod explicit consiliului de administrație să transforme centrul într-un memorial dedicat altcuiva și să plaseze numele altei persoane pe exteriorul clădirii. Fostul istoric al Camerei Reprezentanților, Ray Smock, se numără printre cei care susțin că orice schimbare ar trebui să fie aprobată de Congres.

Reacții și promisiuni

Kerry Kennedy, nepoata președintelui Kennedy, a promis că va elimina numele lui Trump de pe clădire odată ce acesta va părăsi funcția.

Trump, republican, s-a implicat profund în activitatea centrului numit după un democrat iconic, după ce l-a ignorat în mare parte în timpul primului său mandat. El a forțat plecarea conducerii, a reorganizat consiliul de administrație și a găzduit personal premiile Kennedy Center din acest an, difuzate marți pe CBS.

Val de anulări

Numeroși artiști au anulat spectacole la Centrul Kennedy de când Trump a revenit la putere. Printre aceștia se numără Issa Rae, Peter Wolf și Lin-Manuel Miranda, care a renunțat la o producție planificată a piesei „Hamilton”.

Schimbările de la Kennedy Center fac parte din misiunea mai amplă a președintelui de a combate cultura „woke” în instituțiile culturale federale.