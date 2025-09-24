Parohia Romano-Catolică din Sinaia organizează un concert cu ocazia debutului Orchestrei de tineret „ANIMA”

Concertul este o continuare a frumosului mănunchi de manifestări din cadrul proiectului „45 de minute pentru sufletul tău”. Evenimentul va fi o rugă adresată lui Dumnezeu, pentru pace în lume.

Asistăm neputincioși din ce în ce mai mult, la conflicte care au loc în multe locuri de pe mapamond, iar manifestările culturale religioase din Biserica Catolică din Sinaia, reprezintă dorința și rugăciunea sinceră de a contribui la pacea lumii și de a sta împreună în numele respectului reciproc.

ORCHESTRA DE TINERET „ANIMA” a Catedralei „Sfântul Iosif” din București va încânta publicul din Sinaia prin măiastra interpretare a artiștilor, introducându-l în atmosfera de pace și bucurie creștină. ORCHESTRA DE TINERET „ANIMA” este constituită din studenți de la Universitatea de Muzică din București, sub bagheta dirijorului Cezar Verlan. Cu această ocazie, vom avea parte de o invitată specială: Natalia Pancec, solistă. Publicul va asculta celebra lucrare „Anotimpurile” de Antonio Vivaldi.

Evenimentul este sprijinit de Parohia Romano-Catolică din Sinaia, prin Oficiul pentru Bunuri Culturale Ecleziastice și Patrimoniu al Arhiepiscopiei Romano-Catolice București precum și de sponsori generoși care contribuie la dezvoltarea culturală a urbiei Sinaia.

Intrarea este liberă, în limita locurilor disponibile.