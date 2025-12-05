SGS România susține excelența în îngrijirea paliativă

Sponsorizarea certificării ISO 9001 pentru HOSPICE Casa Speranței se extinde în 2025

SGS România asigură auditarea și certificarea fundației HOSPICE Casa Speranței conform standardului ISO 9001:2015, un reper internațional pentru managementul calității. Această certificare confirmă angajamentul HOSPICE pentru procese eficiente, orientate către îmbunătățirea continuă și satisfacția beneficiarilor.

Sponsorizarea certificării ISO 9001 pentru HOSPICE Casa Speranței nu este condiționată de criterii comerciale, ci reprezintă o contribuție voluntară menită să susțină calitatea serviciilor oferite de HOSPICE Casa Speranței pacienților și familiilor acestora.

Citeşte comunicatul integral AICI