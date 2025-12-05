Prima pagină » Comunicate » SGS România susține excelența în îngrijirea paliativă

SGS România susține excelența în îngrijirea paliativă

SGS, lider global în domeniul TIC (Testare, Inspecție, Certificare), își asumă rolul de partener responsabil în societate, sprijinind organizațiile care aduc valoare comunității. De peste un deceniu, Fundația Hospice Casa Speranței oferă sprijin vital pacienților cu boli incurabile, iar SGS România contribuie la această misiune printr-un parteneriat bazat pe responsabilitate socială și excelență în calitate.
Mediafax
05 dec. 2025, 15:27, Comunicate

Sponsorizarea certificării ISO 9001 pentru HOSPICE Casa Speranței se extinde în 2025

SGS România asigură auditarea și certificarea fundației HOSPICE Casa Speranței conform standardului ISO 9001:2015, un reper internațional pentru managementul calității. Această certificare confirmă angajamentul HOSPICE pentru procese eficiente, orientate către îmbunătățirea continuă și satisfacția beneficiarilor.

Sponsorizarea certificării ISO 9001 pentru HOSPICE Casa Speranței nu este condiționată de criterii comerciale, ci reprezintă o contribuție voluntară menită să susțină calitatea serviciilor oferite de HOSPICE Casa Speranței pacienților și familiilor acestora.

