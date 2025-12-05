Secretele solului care alimentează inovația în protecția culturilor

Totuși, inovația nu vine doar din laboratoarele high-tech. Sub picioarele noastre se află un alt tip de laborator: solul – motorul viu al agriculturii. Mai mult decât o bază pentru creșterea plantelor, solul oferă compuși naturali care pot proteja producțiile și pot valorifica propriul potențial al naturii în protecția culturilor.

Luați exemplul Spinosad, o moleculă de protecție a culturilor derivată din bacteria Saccharopolyspora spinosa. De la aprobarea sa în UE în 2007, a protejat peste 200 de culturi, inclusiv fructe, legume și plante speciale, de o gamă de insecte dăunătoare precum omizi, trips și insecte miniere. Beneficiind atât agricultura convențională, cât și cea ecologică, Spinosad exemplifică modul în care soluțiile derivate din compuși naturali pot reduce impactul asupra mediului și pot susține o producție alimentară durabilă, răspunzând cererii crescânde a consumatorilor pentru produse obținute cu programe de protecția plantelor sigure pentru consumatori și mediu, menținând în același timp standarde riguroase de eficacitate.

