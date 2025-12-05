Prima pagină » Comunicate » Secretele solului care alimentează inovația în protecția culturilor

Secretele solului care alimentează inovația în protecția culturilor

Pe măsură ce inteligența artificială și digitalizarea transformă industrii de la finanțe la sănătate, fermele Europei trec prin propria lor revoluție digitală. Tehnologiile bazate pe date transformă modul în care fermierii gestionează resursele, optimizează producțiile și iau decizii mai inteligente. Dincolo de creșterea eficienței, IA accelerează descoperirea științifică, ajutând cercetătorii să identifice noi trăsături ale culturilor, să modeleze răspunsurile plantelor în condițiile unui climat în schimbare, să detecteze mai devreme dăunători emergenți și chiar să descopere molecule care protejează culturile eficient la doze minime.
05 dec. 2025, 15:03, Comunicate

Totuși, inovația nu vine doar din laboratoarele high-tech. Sub picioarele noastre se află un alt tip de laborator: solul – motorul viu al agriculturii. Mai mult decât o bază pentru creșterea plantelor, solul oferă compuși naturali care pot proteja producțiile și pot valorifica propriul potențial al naturii în protecția culturilor.

Luați exemplul Spinosad, o moleculă de protecție a culturilor derivată din bacteria Saccharopolyspora spinosa. De la aprobarea sa în UE în 2007, a protejat peste 200 de culturi, inclusiv fructe, legume și plante speciale, de o gamă de insecte dăunătoare precum omizi, trips și insecte miniere. Beneficiind atât agricultura convențională, cât și cea ecologică, Spinosad exemplifică modul în care soluțiile derivate din compuși naturali pot reduce impactul asupra mediului și pot susține o producție alimentară durabilă, răspunzând cererii crescânde a consumatorilor pentru produse obținute cu programe de protecția plantelor sigure pentru consumatori și mediu, menținând în același timp standarde riguroase de eficacitate.

Citeşte comunicatul integral AICI

