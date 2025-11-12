Fermierii români adoptă soluții biologice pentru o productivitate mai rezilientă și mai ridicată a culturii de cartofi

Un astfel de exemplu este Bartók István, managerul fermei Agrorange SRL din Târgu Secuiesc, județul Covasna, regiunea centrală a României, care a integrat cu succes două soluții biologice – Utrisha™ N și Harbest®, parte din portofoliul Corteva Agriscience, companie internațională de știință și tehnologie agricolă – în programul său de producție a cartofilor.

Administrând aproximativ 230 de hectare de teren arabil, dintre care 80–90 de hectare sunt dedicate anual culturilor de cartof pentru consum industrial și alimentar, Bartók a fost mereu deschis la adoptarea de noi tehnologii care cresc eficiența și calitatea producției. „Am folosit Utrisha™ N la cultura de cartof. Ca efect, conținutul de substanță uscată a depășit 21% față de anii anteriori, ceea ce reprezintă un mare avantaj pentru procesatorii care produc chipsuri.”

