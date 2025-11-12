Prima pagină » Comunicate » Fermierii români adoptă soluții biologice pentru o productivitate mai rezilientă și mai ridicată a culturii de cartofi

Agricultura din România se confruntă în continuare cu provocări fără precedent, pe măsură ce variabilitatea vremii se intensifică, iar costurile inputurilor cresc. În acest context în continuă schimbare, fermierii se orientează tot mai mult către inovații biologice care îmbunătățesc eficiența utilizării nutrienților, sporesc reziliența culturilor și susțin o productivitate durabilă.
12 nov. 2025, 19:04, Comunicate

Un astfel de exemplu este Bartók István, managerul fermei Agrorange SRL din Târgu Secuiesc, județul Covasna, regiunea centrală a României, care a integrat cu succes două soluții biologice – Utrisha™ N și Harbest®, parte din portofoliul Corteva Agriscience, companie internațională de știință și tehnologie agricolă – în programul său de producție a cartofilor.

Administrând aproximativ 230 de hectare de teren arabil, dintre care 80–90 de hectare sunt dedicate anual culturilor de cartof pentru consum industrial și alimentar, Bartók a fost mereu deschis la adoptarea de noi tehnologii care cresc eficiența și calitatea producției. „Am folosit Utrisha™ N la cultura de cartof. Ca efect, conținutul de substanță uscată a depășit 21% față de anii anteriori, ceea ce reprezintă un mare avantaj pentru procesatorii care produc chipsuri.”

