Tensiuni între Bruxelles și Parlamentul European pe bugetul 2028–2034: Comisia propune ca statele membre să vină cu investiții de 10% din planurile naționale de agricultură

Comisia Europeană a propus ajustări la propunerea sa de buget pentru perioada 2028-2034, cu un obiectiv de cheltuieli „rural” în sectorul agricol, printre alte modificări, în încercarea de a ocoli respingerea de către Parlamentul European a planului inițial prezentat de Bruxelles, potrivit unui document la care EFE a avut acces luni.

Documentul, care a ajuns la Parlamentul European duminica aceasta, a fost discutat luni, într-o reuniune prin videoconferință între președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen; președinta Parlamentului European, Roberta Metsola; și prim-ministrul Danemarcei, Mette Frederiksen, a cărei țară deține președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene în acest semestru și reprezintă statele membre.

Von der Leyen: Avem o înțelegere solidă

„Am clarificat și consolidat obiectivele noastre în trei domenii cheie: asigurarea rolului regiunilor, consolidarea identității Politicii Agricole Comune și creșterea guvernanței. Acum avem o înțelegere solidă a propunerilor și o cale clară de urmat”, a declarat Von der Leyen într-un mesaj pe rețelele de socializare.

Respingerea Parlamentului se concentrează pe noutatea majoră a propunerii înaintate de Comisie în iulie, care constă în consolidarea ajutoarelor regionale și agricole, precum și a ajutoarelor pentru pescuit și a ajutoarelor pentru migrație și gestionarea frontierelor, într-un fond vast care ar ocupa aproape o treime din bugetul de două trilioane de euro.

Grupurile parlamentare pro-europene consideră că centralizarea deciziilor la nivel național ar submina valoarea adăugată a bugetului UE și subliniază că sumele alocate Politicii Agricole Comune și Politicii de Coeziune „reprezintă o reducere substanțială în termeni reali” față de bugetul anterior .

Bruxelles-ul propune crearea unui obiectiv „rural”

Ca răspuns, Comisia Europeană sugerează crearea unui „obiectiv rural” care ar impune statelor membre să dedice „cel puțin 10%” din planurile naționale sectorului agricol, sumă care s-ar adăuga la suma deja alocată pentru Politica Agricolă Comună și Politica Comună în Pescuit.

În document, Bruxelles-ul susține că planurile naționale „au fost propuse pentru a crea un cadru de programare mai coerent, simplu și eficient pentru statele membre și regiuni”.

„Pentru a consolida și mai mult identitatea sa, prezentul document prezintă propuneri în textele juridice pentru a stabili un obiectiv rural, a consolida caracterul comun al politicii agricole comune, a consolida și mai mult rolul regiunilor și previzibilitatea alocărilor acestora și a identifica în mod clar alocația minimă pentru politica comună în domeniul pescuitului”, notează Comisia.

Implicați regiunile europene

De asemenea, se propune implicarea autorităților regionale în anumite discuții cu Bruxelles-ul privind bugetul și acordarea unui rol mai important atât Parlamentului European, cât și Consiliului în negocierea acestor conturi multianuale, pentru care discuțiile au început deja informal.

Surse din echipa lui Metsola au indicat că, deși vor exista întotdeauna sectoare ale Parlamentului European pentru care propunerea nu va fi satisfăcătoare , instituția „a primit mai mult sau mai puțin ceea ce și-a dorit”, iar primele impresii ale liderilor politici sunt pozitive.

Documentul a împiedicat, pentru moment, grupurile parlamentare să prezinte o rezoluție în această săptămână de respingere a propunerii de buget, ceea ce – deși simbolic – ar fi adâncit decalajul instituțional și ar fi complicat începerea discuțiilor.

Surse social-democrate avertizează însă că, în opinia lor, documentul reprezintă doar o „schimbare cosmetică” și nu abordează fondul problemei.