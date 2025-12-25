Franța: Doi jandarmi au fost loviți de o mașină după ce șoferul a refuzat să oprească la semnalul lor

Un șofer a lovit cu mașina doi jandarmi francezi după ce a refuzat să oprească la indicațiile lor. Oamenii legi au fost transportați la spital, însă starea lor nu este gravă, relatează Le Figaro.