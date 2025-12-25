Franța: Doi jandarmi au fost loviți de o mașină după ce șoferul a refuzat să oprească la semnalul lor

Incidentul s-a petrecut în timpul unei intervenții a jandarmeriei, când conducătorul auto a ignorat semnalele autorităților și a intrat în aceștia cu mașina.
Evenimentul petrecut într-o comună din nord estul Franței a fost confirmat de ministrul de Interne de la Paris, Laurent Nuñez.
Acesta a precizat că starea jandarmilor nu este gravă și că aceștia se află în grija cadrelor medicale.
Șoferul responsabil de incident a fugit de la fața locului. „Condamn cu fermitate acest act grav, care pune în pericol în mod deliberat viața celor care ne protejează. Se depun toate eforturile pentru a găsi fugarul”, a mai transmis Nuñez, joi, printr-un mesaj publicat pe platforma X (fosta Twitter).