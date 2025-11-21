Statele UE, pregătite să aprobe planul lui Von der Leyen de a uni fondurile agricole și regionale în următorul buget multianual

Statele membre ale Uniunii Europene par gata să susțină o restructurare majoră a bugetului pe termen lung al blocului, sprijinind propunerea președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, de a uni fondurile pentru agricultură și dezvoltare regională într-un singur mecanism de finanțare, scrie Euractiv.

Potrivit unui document de negociere din 20 noiembrie, măsura urmează să fie discutată oficial de liderii europeni la summitul din decembrie și ar putea deveni cea mai controversată schimbare a viitorului buget de 2 trilioane de euro ce va acoperi perioada 2028-2034.

Proiectul de acord nu lasă loc pentru modificarea structurii propuse de Comisie

Documentul stabilește prioritățile de cheltuieli în cadrul celor aproape 900 de miliarde de euro destinate agriculturii, coeziunii regionale și migrației.

Totuși, acesta nu prevede posibilitatea de a schimba noua structură, care combină fluxuri de finanțare tradițional separate în cadrul Politicii Agricole Comune (PAC) și al politicii de coeziune.

Patru diplomați europeni au declarat că, dacă liderii nu vor declanșa o revoltă neașteptată la Consiliul European din 18 – 19 decembrie, fuziunea este practic decisă.

Fuziunea a apărut în 2024, când a fost dezvăluit un set de diapozitive intern al Comisiei, care arăta planul de a combina peste 530 de programe europene într-un singur buget negociat direct între Bruxelles și autoritățile naționale.

Ideea părea de neconceput la acel moment, având în vedere că PAC și coeziunea au reprezentat istoric aproximativ o treime din buget fiecare și sunt protejate prin tratatele UE.

Opoziție puternică din partea regiunilor, fermierilor și eurodeputaților

Propunerea a întâmpinat o rezistență fermă din partea autorităților regionale, a organizațiilor de fermieri și a eurodeputaților, care cer programe independente și un control mai mare asupra modului în care sunt cheltuiți banii.

Tensunile din Parlament s-au calmat abia săptămâna trecută, după ce von der Leyen a propus ajustări, printre care un „obiectiv rural” care ar garanta cel puțin 50 de miliarde de euro pentru sprijinul fermierilor.

Statele membre dau semne de sprijin condiționat

În ciuda rezistenței inițiale, țările UE au acceptat provizoriu obiectivul rural, iar mai mulți miniștri, inclusiv ministrul francez pentru Europa, Benjamin Haddad, au cerut ajustări suplimentare în linie cu planul Comisiei.

Dacă va fi aprobat, pachetul ar marca cea mai amplă reformă a cheltuielilor UE din ultimele decenii.