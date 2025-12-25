Armata Statelor Unite a atacat Statul Islamic din Nigeria, anunță președintele Trump

Acțiunea împotriva ISIS a fost anunțată de liderul de la Casa Albă printr-un mesaj publicat pe Truth Social, citat de CNN.

„În această seară, la ordinul meu în calitate de Comandant Suprem, Statele Unite au lansat un atac puternic și mortal împotriva grupării teroriste ISIS din nord-vestul Nigeriei”, se arată în mesajul publicat joi de președintele Trump.

Președintele a acuzat gruparea că ar fi comis violențe grave împotriva civililor, în special a creștinilor: „au vizat și ucis cu cruzime, în principal, creștini nevinovați, la niveluri nemaivăzute de mulți ani și chiar de secole! I-am avertizat anterior pe acești teroriști că, dacă nu vor opri masacrul crestinilor, vor plăti un preț greu”.

În mesajul său, liderul de la Casa Albă a reiterat că, sub conducerea sa, Washingtonul nu va permite „terorismului islamist radical” să se extindă.

În încheierea mesajului, Trump a notat: „Dumnezeu să binecuvânteze armata noastră și Crăciun Fericit tuturor, inclusiv teroriștilor morți, care vor fi mult mai mulți dacă masacrul lor de creștini continuă”.

Potrivit Comandamentul Statelor Unite pentru Africa, atacul a fost efectuat la cererea autorităților nigeriene.

„AFRICOM a efectuat un atac la cererea autorităților nigeriene în statul Soboto, ucigând mai mulți teroriști ISIS. Atacurile letale împotriva ISIS demonstrează puterea armatei noastre și angajamentul nostru de a elimina amenințările teroriste la adresa americanilor, atât în ​​țară, cât și în străinătate”, se arată în mesajul publicat pe X de comandament.

Pete Hegseth, secretarul Apărării a transmis pe X: „Președintele a fost clar luna trecută: uciderea creștinilor nevinovați în Nigeria (și în alte țări) trebuie să înceteze. Suntem recunoscători pentru sprijinul și cooperarea guvernului nigerian”.

La începutul lunii noiembrie, liderul de la Casa Albă a a amenințat Nigeria cu acțiune militară și cu încetarea ajutorului dacă țara „continuă să permită uciderea creștinilor”.