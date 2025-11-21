Eddie Murphy va fi premiat pentru întreaga carieră de Institutul American de Film

„Eddie Murphy este o icoană americană”, a declarat Kathleen Kennedy, care prezidează consiliul de administrație al institutului. „O forță deschizătoare de drumuri în formele de artă ale filmului, televiziunii și stand-up comedy, versatilitatea sa nu cunoaște limite.”

Murphy, în vârstă de 64 de ani, a fost o forță în industria divertismentului ca fenomen de stand-up adolescentin, la televizor ca parte a distribuției „Saturday Night Live” și în film, unde a dominat box office-ul timp de mai multe decenii, cu hituri precum „Beverly Hills Cop”, „Coming to America”, „The Nutty Professor” și filmele „Shrek”.

Nominalizat la Oscar în 2007

În 2007, a fost nominalizat la Oscar pentru cel mai bun actor în rol secundar pentru filmul „Dreamgirls”, care îi adusese deja un premiu Screen Actors Guild și un Glob de Aur, dar nu a câștigat premiul Oscar.

Într-un nou documentar despre viața și cariera sa, „Being Eddie”, care este difuzat în prezent pe Netflix, Murphy a reflectat că era mai deranjat de faptul că trebuia să-și pună smokingul și să meargă la eveniment decât de faptul că pierdea.