Prima pagină » Life-Entertaiment » O cercetătoare a fericirii a descoperit regula financiară care i-a schimbat viața

O cercetătoare a fericirii a descoperit regula financiară care i-a schimbat viața

Gretchen Rubin studiază fericirea de peste 12 ani. Concluzia ei surprinzătoare: banii nu cumpără fericirea, dar modul în care îi cheltuim o poate distruge.
O cercetătoare a fericirii a descoperit regula financiară care i-a schimbat viața
Andreea Tobias
20 feb. 2026, 08:35, Știrile zilei

De aceea a inventat o regulă simplă: o lună întreagă fără cheltuieli neesențiale, notează CNBC.

Plătești în continuare chiria, facturile și mâncarea. Renunți la orice altceva: haine, restaurante, gadgeturi, abonamente uitate.

Cumpărăturile impulsive oferă un val rapid de dopamină. Dar plăcerea dispare la fel de repede. Cercetările arată că, dacă nu îți alimentezi poftele, acestea nu se acumulează. Pur și simplu dispar.

Ce câștigi în schimb?

Cunoaștere de sine. Începi să observi cât cheltuiești fără să te gândești: o cafea, un abonament neutilizat, o cămașă cumpărată din plictiseală.

Rubin recomandă câțiva pași simpli.

Stabilește-ți un motiv clar.

Decide ce este esențial pentru tine.

Ține o listă cu ce vrei să cumperi după o lună.

Găsește activități alternative pentru momentele de plictiseală.

Și hotărăște din start unde se duc banii economisiți.

Pregătește-te pentru momentele slabe. Dacă cumperi când ești plictisit sau stresat, gândește-te din avans la alternative: o plimbare, un film, un apel telefonic.

Verifică ce ai deja acasă. Cărți necitite, produse uitate în cămară, haine pe care nu le-ai purtat. Explorează ce ai înainte să cumperi ceva nou.

Dacă o lună ți se pare prea mult, începe cu o săptămână. Sau cu o zi pe săptămână.

Mai puțin timp pe site-uri de cumpărături înseamnă mai mult timp pentru oamenii și lucrurile care contează cu adevărat.

Recomandarea video

EXCLUSIV Numele vehiculate pentru șefia Portului Constanța (surse) / Premieră: CN APMC primește consultanță externă pentru funcționarea Consiliului de Administrație / Firma aleasă a fost criticată de Radu Miruță când era ministrul Economiei
G4Media
În timp ce românii sunt amendați dacă nu-și curăță trotuarele, sediile partidelor sunt îngropate în nămeți. Voievozii României stau cu bărbile în zăpadă, la AUR, iar liberalii și-au curăţat o potecă. Și prin fața sediului PSD trecătorii abia se strecoară printre mormane
Gandul
Unde a fost găsită Denisa, românca dispărută în Belgia, după 10 zile de căutări? 'Nu vă doresc să ajungeți în punctul în care eu sunt'
Cancan
FOTO. Eleonora, una dintre cele mai frumoase jurnaliste, a atras privirile la meci
Prosport
Klaus Meine, solistul trupei Scorpions: „Există o legătură specială și o emoție deosebită între noi și România”
Libertatea
Electrocasnicul inutil care te „rupe” la bani pe factura la curent. Plătești 200 lei pentru el, in fiecare lună
CSID
Dacia extinde producția în afara României. Un nou model va fi produs în Turcia
Promotor