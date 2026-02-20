O cercetătoare a fericirii a descoperit regula financiară care i-a schimbat viața

De aceea a inventat o regulă simplă: o lună întreagă fără cheltuieli neesențiale, notează CNBC.

Plătești în continuare chiria, facturile și mâncarea. Renunți la orice altceva: haine, restaurante, gadgeturi, abonamente uitate.

Cumpărăturile impulsive oferă un val rapid de dopamină. Dar plăcerea dispare la fel de repede. Cercetările arată că, dacă nu îți alimentezi poftele, acestea nu se acumulează. Pur și simplu dispar.

Ce câștigi în schimb?

Cunoaștere de sine. Începi să observi cât cheltuiești fără să te gândești: o cafea, un abonament neutilizat, o cămașă cumpărată din plictiseală.

Rubin recomandă câțiva pași simpli.

Stabilește-ți un motiv clar.

Decide ce este esențial pentru tine.

Ține o listă cu ce vrei să cumperi după o lună.

Găsește activități alternative pentru momentele de plictiseală.

Și hotărăște din start unde se duc banii economisiți.

Pregătește-te pentru momentele slabe. Dacă cumperi când ești plictisit sau stresat, gândește-te din avans la alternative: o plimbare, un film, un apel telefonic.

Verifică ce ai deja acasă. Cărți necitite, produse uitate în cămară, haine pe care nu le-ai purtat. Explorează ce ai înainte să cumperi ceva nou.

Dacă o lună ți se pare prea mult, începe cu o săptămână. Sau cu o zi pe săptămână.

Mai puțin timp pe site-uri de cumpărături înseamnă mai mult timp pentru oamenii și lucrurile care contează cu adevărat.