Prima apariție a lui Valentin Ceaușescu după ce a fost diagnosticat cu probleme medicale. FOTO, VIDEO

Așa cum anunța în exclusivitate MEDIAFAX, un adevărat blestem pare să-i urmărească pe moștenitorii soților Elena și Nicolae Ceaușescu.

După ce Nicu și Zoia Ceaușescu au murit prematur din cauza unor boli incurabile, lui Valentin Ceaușescu (77 de ani) i-a recidivat o afecțiune gravă, iar tratamentul costă o avere în condițiile în care ultimul moștenitor al cuplului dictatorial de dinainte de ’89 nu îl poate suporta din punct de vedere financiar.

Lui Valentin Ceaușescu i-a recidivat o afecțiune gravă

Surse medicale au declarat pentru MEDIAFAX că lui Valentin i-a recidivat o afecțiune gravă, după ce aceasta îi fusese descoperită, inițial, în urmă cu aproape 15 ani. Întrucât tratamentul este unul costisitor, iar moștenitorul soților Ceaușescu nu îl poate acoperi, el a cerut ajutorul statului român.

Sursele MEDIAFAX au declarat că Valentin s-a adresat atât Ministerului Sănătății, cât și Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (C.N.A.S.) și Agenției Naționale a Medicamentului, dar nu a primit un răspuns favorabil.

O singură injecție costă puțin peste 7.500 lei

„Domnul Valentin Ceaușescu are probleme medicale al căror tratament nu poate fi amânat. Numai că o singură injecție costă puțin peste 7.500 lei și e foarte scump un asemenea tratament pentru posibilitățile lui materiale”, au precizat surse medicale pentru MEDIAFAX.

CNAS a refuzat să suporte tratamentul pe motiv că o comisie multidisciplinară formată la nivelul unităţii sanitare a stabilit că acesta nu este decontat în cadrul sistemului de asigurări de sănătate. Acest aspect a fost trecut și în biletul de externare al pacientului.

Problemele medicale au fost constatate la sfârșitul anului trecut. Valentin Ceaușescu a fost internat la spitalul de urgență al Serviciului Român de Informații, „Prof. Dr. Agrippa Ionescu“. Aici a primit îngrijiri medicale și fostul președinte al României, Ion Iliescu.

Potrivit surselor MEDIAFAX, medicii l-au diagnosticat cu o afecțiune gravă pe fiul soților Ceaușescu. La începutul acestui an, au stabilit că nu este posibilă radiochimioterapia. Și au considerat oportună iniţierea terapiei cu un anume medicament autorizat pe teritoriul UE de către Agenţia Europeană a Medicamentului. Numai că un singur flacon costă aproximativ 7.500 de lei (în condițiile în care este nevoie de mai multe flacoane administrate). Totodată, nu este decontată de sistemul de asigurări publice de sănătate.

