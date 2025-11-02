Principesa Sofia a României, întâlnire cu actorii la premiera filmului „Cravata Galbenă”, dedicat dirijorului Sergiu Celibidache

La Sala Palatului din București, Principesa Sofia a României a fost prezentă la premiera de gală a filmului „Cravata Galbenă”.

La sosire, Alteța Sa Regală a avut o scurtă întâlnire cu actorii și membrii echipei de producție.

Filmul „Cravata Galbenă” spune povestea impresionantă a dirijorului român Sergiu Celibidache, surprinzând peste șapte decenii din viața și cariera sa.

Regizat de fiul acestuia, Serge Ioan Celibidachi, în colaborare cu scenaristul James Olivier, filmul aduce pe ecran actori de renume internațional, printre care John Malkovich, Ben Schnetzer, Miranda Richardson, Kate Phillips și Sean Bean.

Producția a fost realizată integral în România, în 57 de locații, inclusiv la Sala Palatului, pe parcursul a 48 de zile de filmare.

Filmul reprezintă un omagiu adus unuia dintre cei mai importanți dirijori români ai secolului XX și o punte între generații, prin viziunea artistică a fiului său.