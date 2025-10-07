Ambasada României în SUA: John Malkovich e aproape jumătate român – o veste bună în contextul rolului său din filmul „Cravata Galbenă”

Ambasada României în Statele Unite reacționează la știrea că actorul american John Malkovich este aproape pe jumătate român.

„Am aflat cu mare bucurie că actorul american John Malkovich, cu strămoși croați și cehi, este aproape jumătate român.

O veste foarte bună în contextul viitorului său rol jucat în biografia, „The Yellow Tie”, care redă povestea vieții și carierei extraordinare a celebrului dirijor român, Sergiu Celibidache”, se arată într-un comunicat al ambasadei.

John Malkovich: „Sora mea și cu mine am făcut un test ADN: 43% român”

„Ne readuce la noi conexiuni extinse, dar totuși atât de profund legate, româno-american. Filmul urmează să fie lansat în cinematografe pe 14 noiembrie 2025, în România”, scriu reprezentanții Ambasadei României în Statele Unite ale Americii.

„Sora mea și cu mine am făcut un test ADN, cred că era într-un episod „National Geographic”, dar nu mai știu sigur.

Nu era ceva care să mă preocupe sau să mă intereseze prea tare, dar a ieșit că sunt român 43%, deloc evreu, nimic african, restul era ceh ceea ce dă un pic de sens poveștii despre orașul Brno.

Pe atunci, la nașterea bunicului meu, zona era încă sub Imperiul Habsburgic.

Nu mult după nașterea lui, imperiul s-a destrămat, odată cu sfârșitul Primului Război Mondial. Asta e tot ce știu”, spune actorul, în contextul în care toată comunitatea artistică așteaptă cu nerăbdare lansarea filmului despre viața dirijorului Sergiu Celibidache, „Cravata Galbenă”.

Un rol cu ADN de român

John Malkovich are aici rolul lui Celibidache la maturitate, iar dezvăluirea actorului vine să adauge greutate rolului din filmul dedicat maestrului Celibidache.

Malkovich s-a născut în 1953, la 9 decembrie, în Illinois, din părinți imigranți croați.

Inițial, a dorit să urmeze o carieră sportivă, dar pasiunea pentru teatru l-a dus înspre studiul academic aprofundat al actoriei.

A avut roluri în peste 70 de filme, în piese de teatru și producții de televiziune. Nominalizare la Oscar pentru „Places in the heart” și ”Line of Fire” și un premiu Emmy pentru rolul său în producția adaptată pentru televiziune a piesei „Moartea unui comis-voiajor”.

Este regizor și producătorși chiar fashion designer cu marca proprie, „Technobohemian”.