Data la care intră în cinematografe „Cravata Galbenă”, mult-așteptatul film biografic depre Sergiu Celibidache, cu John Malkovich în rolul dirijorului

The Yellow Tie, (Cravata Galbenă) filmul biografic care urmărește viața dirijorului Sergiu Celibidache intră în cinematografe pe 14 noiembrie.

The Yellow Tie este realizat pe suportul unui scenario co-scris de fiul dirijorului, Serge Ioan Celibidache alături de James Olivier.

Mai mulți actori vor interpreta personajul dirijorului, dat fiind faptul că filmul acoperă întrucâtva exhaustiv viața celui mai important dirijor al nostru.

O distribuție de top

John Malkovich îl portretizează în anii de maturitate, în timp ce Ben Schnetzer (și nu Rupert Friend, care fusese distribuit inițial) îi interpretează tinerețea.

Ewan Horrocks a fost ales pentru rolul lui Celibidache adolescent.

Distribuția îi mai include pe Sean Bean, în rolul tatălui dirijorului, Demostene, și pe Kate Phillips, în rolul soției sale, Ioana.

Ambițiosul, orgoliosul, excentricul Celibidache

Alungat din casă în adolescență pentru insistența de a urma o carieră muzicală, Celibidache, al cărui tată avusese o importantă carieră militară, a trecut prin perioade de lipsuri și chiar lipsă de adăpost, până la numirea sa ca cel mai tânăr dirijor al Berliner Philharmoniker.

Filmul explorează unicitatea personalității și a ambițiilor lui Celibidache, precum și excentricitățile sale muzicale.

De asemenea, atinge și aspectele controversate ale carierei sale, precum acuzațiile de sexism și practicile discriminatorii ce au marcat perioada sa la München.

John Malkovich: „Împlinirea unui vis de-o viață”

„Cred că acest film va atrage oameni care vor să creeze ceva, oameni care își urmează propriul drum și sunt dispuși să persevereze în a face lucrurile așa cum cred că e corect”, a declarat John Malkovich.

„Acest proiect reprezintă împlinirea unui vis de-o viață”, a spus regizorul Serge Ioan Celibidache. „Nu e vorba despre cei șapte ani cât a durat realizarea filmului, ci despre cei cincizeci de ani în care am purtat această poveste în mine, sperând că vom putea reda drumul unui băiat din România care și-a răspândit geniul în întreaga lume”.

„Acest film a fost întotdeauna proiectul meu cel mai drag, o modalitate de a arunca o lumină frumoasă și pozitivă asupra unei țări a cărei imagine și libertate au fost martirizate de-a lungul secolului trecut”.