Tot ce trebuie să știi despre Crăciun și cum a evoluat într-o sărbătoare globală

Crăciunul marchează nașterea lui Iisus Hristos și reprezintă una dintre cele mai cunoscute sărbători creștine. Totuși, această zi nu a fost celebrată anual de primii creștini.

De la începutul secolului al XX-lea, Crăciunul a evoluat de la o sărbătoare religioasă la o sărbătoare culturală extrem de populară, celebrată de creștini și laici din întreaga lume, care se adună împreună cu familiile, fac schimb de cadouri și felicitări și împodobesc brazi de Crăciun.

Origini și începuturi

Conform AP News, primii urmași ai lui Iisus nu acordau importanță zilei nașterii sale, ci se concentrau asupra Paștelui și a credinței în Înviere. Nașterea lui Iisus apare doar în Evangheliile după Matei și Luca, care prezintă relatări diferite, dar ambele indică Betleemul ca loc al nașterii.

Data exactă a nașterii lui Iisus rămâne, de altfel, necunoscută, afirmă Christine Shepardson, profesoară la Universitatea din Tennessee.

Stabilirea zilei de 25 decembrie a avut loc abia în secolul al IV-lea.

„Este greu să subliniem prea mult cât de important este secolul al IV-lea pentru construirea creștinismului așa cum îl trăim în lumea noastră de astăzi”, a spus Shepardson.

În acea perioadă, sub conducerea împăratului Constantin, creștinii au început să se adune în biserici. Există și teorii care leagă data de 25 decembrie de vechi sărbători păgâne ale solstițiului de iarnă, precum festivalul roman dedicat lui Sol Invictus, sau „Soarele Necucerit”.

Deși majoritatea creștinilor sărbătoresc Crăciunul pe 25 decembrie, unele biserici ortodoxe îl marchează pe 7 ianuarie, din cauza folosirii calendarului iulian.

De la petreceri zgomotoase la sărbătoare de familie

Timp de secole, în special în Evul Mediu, Crăciunul era asociat cu sărbători zgomotoase în stradă, cu ospăț și băutură, iar pentru mulți creștini „nu era o sărbătoare bine văzută”, a spus Thomas Ruys Smith, profesor de literatură și cultură americană la Universitatea din East Anglia, Anglia.

„Puritanii”, a spus el, „nu erau pasionați de Crăciun”.

Schimbarea a apărut în secolul al XIX-lea, a spus el, când Crăciunul a devenit „respectabil” odată cu „sărbătoarea domestică pe care o cunoaștem astăzi – una centrată în jurul casei, familiei, copiilor și cadourilor”.

Rădăcinile Crăciunului modern pot fi găsite în Germania. La sfârșitul secolului al XIX-lea, există relatări despre brazii de Crăciun și oferirea de cadouri care s-au răspândit mai târziu în Marea Britanie și America, contribuind la revitalizarea Crăciunului de ambele părți ale Atlanticului.

Popularitatea sărbătorii a crescut odată cu publicarea cărții „Colind de Crăciun” de Charles Dickens și prin scrierile lui Washington Irving.

În New York, primul brad de Crăciun de la Rockefeller Center a fost ridicat în 1931. De atunci, aprinderea luminilor a devenit o tradiție celebră.

Moș Crăciun și originea sa

Sfântul Nicolae a fost un episcop creștin din secolul al IV-lea, originar din orașul portuar mediteranean Myra, adică Turcia de astăzi. Generozitatea sa a inspirat legenda seculară a lui Moș Crăciun.

Legendele care îl înconjoară pe Sfânt Nicolae, sărbătorit anual pe 6 decembrie, depășesc cu mult distribuirea de dulciuri și jucării copiilor. Se crede că el a intervenit în favoarea unor prizonieri condamnați pe nedrept și că a salvat în mod miraculos marinari din furtuni.

Admirația față de Sfântul Nicolae s-a răspândit în Evul Mediu în toată Europa, iar el a devenit un subiect preferat al artiștilor medievali și al pieselor liturgice.

El este patronul marinarilor și al copiilor, precum și al Greciei, Rusiei și New York-ului.

Devotamentul față de Sfântul Nicolae pare să fi dispărut după Reforma protestantă din secolul al XVI-lea, cu excepția Țărilor de Jos, unde legenda sa a rămas sub numele de Sinterklaas.

În secolul al XVII-lea, protestanții olandezi care s-au stabilit în New York au adus cu ei tradiția Sinterklaas. În cele din urmă, Sfântul Nicolae s-a transformat în Moș Crăciun, o figură seculară.

Nu doar Moș Crăciun aduce cadouri

În Marea Britanie, este Moș Crăciun cel care aduce cadourile. În Grecia și Cipru, darurile vin de la Sfântul Vasile (care sosește în ajunul Anului Nou). În unele părți ale Italiei, este Sfânta Lucia (la începutul lunii decembrie), iar în alte regiuni italiene, este Befana, o figură asemănătoare unei vrăjitoare, care aduce cadouri în ziua Epifaniei, pe 6 ianuarie.

În loc de un Moș Crăciun prietenos, copiii din Islanda se bucură de darurile a 13 frați troli răutăcioși, numiți Yule Lads. Conform folclorului, aceștia coboară din peștera lor din munte cu 13 zile înainte de Crăciun.

Tradiții creștine

Aducerea plantelor verzi în case este una dintre cele mai vechi tradiții asociate Crăciunului.Dar este mai greu de stabilit dacă aceasta este o tradiție creștină.

„Pentru mulți oameni, veșnicul verde poate simboliza promisiunea lui Hristos despre viața veșnică și întoarcerea sa din morți”, a declarat Thomas Ruys Smith.

Împodobirea copacilor este un obicei german care a început în secolul al XVI-lea, a spus Maria Kennedy, profesoară la Departamentul de Studii Americane al Universității Rutgers din New Brunswick. Ulterior, acest obicei a devenit popular în Anglia și America.

„Vâscul, un arbust veșnic verde, era folosit în sărbători încă din vremea druizilor antici – liderii religioși celți – acum aproximativ 2.000 de ani”, scrie Maria Kennedy în cartea The Surprising History of Christmas Traditions (Istoria surprinzătoare a tradițiilor de Crăciun).

„Vâscul reprezenta nemurirea, deoarece continua să crească în cea mai întunecată perioadă a anului și dădea fructe albe când totul în jur era mort.”

Alte tradiții includ slujbele de Crăciun în biserici și scenele de naștere a lui Iisus în case și, la fel, în biserici.

Colindele de Crăciun, scrie Kennedy, își au originea în tradițiile europene, unde oamenii mergeau din casă în casă în cea mai întunecată perioadă a anului pentru a reînnoi relațiile din cadrul comunităților și pentru a ura noroc, sănătate și bogăție pentru anul următor.

„Ei recitau poezii, cântau și, uneori, interpretat scenete. Ideea era că aceste acte ar aduce noroc pentru a influența recolta viitoare”, scrie Kennedy.