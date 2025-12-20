Cea mai veche clădire din Anglia a supraviețuit timp de 15 secole și încă este folosită

Cea mai veche clădire din Anglia este Biserica Sf. Martin și se află în inima orașului Canterbury. Construită pe fundații romane, clădirea are elemente saxone la ferestre și în structură. De asemenea, există modificări normande și medievale adăugate de-a lungul timpului.

Construită înainte de anul 597 d.Hr., ea este considerată a fi cea mai veche clădire bisericească din Marea Britanie încă în uz, anunță Express. Potrivit Heritage Calling, este și cea mai veche clădire care a supraviețuit din Anglia.

Cea mai veche clădire încă folosită a fost ridicată în perioada romană

Cea mai veche secțiune a bisericii a fost ridicată în timpul ocupației romane a Marii Britanii. Scopul inițial al acestei părți a structurii rămâne un mister. Nu este clar dacă a servit ca biserică sau ca mausoleu, relatează Mirror. Clădirea a fost ulterior extinsă aproape la dimensiunea actuală. Cea mai mare parte a structurii a devenit prima construcție anglo-saxonă din cărămidă și piatră mortar în loc de lemn.

Biserica parohială a Bisericii Angliei face parte din Patrimoniul Mondial UNESCO, alături de Catedrala Canterbury și Abația Sfântul Augustin, ceea ce o face o atracție cheie în oraș. Din 1668, edificiul istoric este administrat de bisericile Sf. Martin și Sf. Paul din Canterbury, ambele găzduind slujbe săptămânale.

Clădirea atrage numeroși turiști din întreaga lume. Aceștia sunt captivați de grinzile de lemn din interior, alături de vitraliile elaborate, nava extinsă și scaunele din lemn, care dau senzația unei călătorii prin istorie.

Clădirea are grădină și un cimitir în care sunt înmormântați artiști și oameni ai bisericii. Vizitatorii pot apela la serviciile ghizilor, dar au și posibilitatea de a vizita în liniște clădirea și împrejurimile.