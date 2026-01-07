Muzeul Luvru se redeschide complet după suspendarea grevei angajaților

Decizia a fost luată în urma unei adunări generale la care au participat între 200 și 300 de salariați ai instituției, potrivit unor surse citate de AFP.

Reprezentanta sindicatului CFDT, Valérie Baud, a declarat că angajații Muzeului Luvru au ales să nu voteze continuarea grevei, însă a subliniat că „mișcarea nu s-a oprit”.

În lipsa unor progrese concrete în negocierile cu Ministerul Culturii din Franța, preavizul de grevă rămâne activ, iar o nouă adunare generală este programată pentru joi dimineață.

Angajații Muzeului Luvru cer soluții pentru lipsa de personal

Greva de la Muzeul Luvru a fost declanșată la jumătatea lunii decembrie, suspendată în perioada sărbătorilor și reluată luni. Angajații Muzeului Luvru protestează în special față de lipsa acută de personal, mai ales în zonele de supraveghere a sălilor, o problemă care afectează atât siguranța colecțiilor, cât și experiența vizitatorilor.

De asemenea, angajații Muzeului Luvru sunt nemulțumiți de decizia autorităților de a majora tarifele de acces pentru turiștii non-europeni, măsură care urmează să intre în vigoare pe 14 ianuarie. Potrivit sindicaliștilor, această decizie nu este dublată de investiții suficiente în infrastructură sau în personal, ceea ce pune o presiune suplimentară asupra angajaților existenți.

Redeschiderea Muzeului Luvru, după o zi de funcționare parțială

În ziua precedentă, după votul pentru grevă, Muzeul Luvru a fost nevoit să își limiteze activitatea, fiind deschis publicului doar „parcursul capodoperelor”, care include opere celebre precum „Mona Lisa”, „Venus din Milo” și „Victoria din Samothrace”. Miercuri, deși deschiderea a fost întârziată din cauza adunării generale, conducerea a anunțat că toate spațiile au fost ulterior accesibile publicului.

Redeschiderea Muzeului Luvru vine într-un context tensionat, marcat și de îngrijorări privind starea clădirii, după furtul spectaculos a opt bijuterii ale Coroanei, incident care a ridicat semne de întrebare privind securitatea instituției.

Chiar dacă Muzeul Luvru este deschis în prezent, greva de la Muzeul Luvru rămâne o opțiune reală în cazul în care negocierile cu Ministerul Culturii nu vor aduce rezultate concrete. Sindicatele avertizează că angajații Muzeului Luvru sunt pregătiți să reia protestele pentru a obține condiții de muncă mai bune, personal suplimentar și investiții reale în infrastructură.