INSP: Peste 72.000 de cazuri de infecții respiratorii într-o săptămână. Creștere cu 12%

Au fost raportate 313 cazuri de gripă clinică la nivel național, comparativ cu 220 cazuri în aceeași săptămână a sezonului precedent.

INSP anunță 21 de cazuri de infecții respiratorii acute severe (SARI), cu 17 mai multe față de aceeași perioadă a sezonului precedent.

313 cazuri de gripă clinică la nivel național

Au fost confirmate de laborator 2 cazuri de gripă (1 cu virus gripal A nesubtipat, 1 cu virus gripal AH1).

De la începutul sezonului au fost raportate 20 de cazuri de gripă confirmate de laborator:

14 cazuri cu virus gripal A nesubtipat

2 cu virus gripal AH1

1 cu virus gripal AH3

3 cazuri cu virus gripal B.

20 de cazuri de gripă confirmate de la începutul sezonului

Nu a fost comunicat niciun deces confirmat cu virus gripal.

Până la data de 16 noiembrie 2025 au fost înregistrate în Registrul Electronic Național de Vaccinări un număr de 1.046.294 de vaccinări antigripale.

Din acestea, 1.026.843 sunt pentru grupele populaționale care beneficiază de decontare în regim compensat. Au fost efectuate 4.945 vaccinări antigripale în farmaciile comunitare autorizate.