Incendiul din Hong Kong: Bilanțul ajunge la 128 de decese, iar operațiunile de căutare s-au încheiat

Bilanțul victimelor tragediei din Hong Kong continuă să crească. Autoritățile au actualizat vineri datele, iar numărul morților a ajuns la 128, potrivit Reuters.

De asemenea, aproximativ 200 de persoane sunt în continuare date dispărute, în timp ce cel puțin 79 de persoane au fost rănite. De partea autorităților, 12 pompieri au fost răniți, unul aflându-se în stare gravă.

În plus, autoritățile au anunțat că operațiunile de căutare a supraviețuitorilor au fost încheiate, în timp ce echipele de intervenție continuă evaluarea structurii clădirilor afectate.

Incendiul care a izbucnit miercuri a fost alimentat de schelele de bambus și materialele inflamabile folosite în renovare blocurilor, s-a extins rapid în întregul complex.

În urma incendiului, poliția a arestat trei persoane sub suspiciunea de omor prin imprudență. Poliția suspectează că utilizarea unor materiale inflamabile, precum plăcile de spumă care blocau ferestrele, a contribuit la propagarea rapidă a incendiului.