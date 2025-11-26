Prima pagină » Știri externe » 3 persoane au fost arestate în Hong Kong după incendiul care a devastat un complex rezidențial

3 persoane au fost arestate în Hong Kong după incendiul care a devastat un complex rezidențial

Poliția din Hong Kong a arestat trei bărbați sub suspiciunea de omor din culpă, au relatat mai multe publicații locale, în legătură cu un incendiu soldat cu moartea a cel puțin 36 de persoane și dispariția a altor 279 în cel mai grav incendiu din oraș din ultimii ani.
Sursa: Hepta/Mediafax foto
Laurențiu Marinov
26 nov. 2025, 23:56, Știri externe

Sute de locuitori au fost evacuați după ce incendiul, izbucnit miercuri după-amiază, s-a extins la șapte dintre cele opt clădiri de apartamente dintr-un complex rezidențial din districtul Tai Po, o suburbie din Noile Teritorii. Cel puțin alte 29 de persoane au rămas spitalizate, potrivit AP.

Autoritățile au declarat anterior că anchetatorii vor analiza factori precum dacă materialul de pe pereții exteriori ai clădirilor înalte îndeplinește standardele de rezistență la foc, deoarece răspândirea rapidă a incendiului a fost neobișnuită.

Oficialii au declarat că incendiul a izbucnit la schelele exterioare ale uneia dintre clădiri, un turn cu 32 de etaje, și s-a extins ulterior în interiorul clădirii și apoi la clădirile din apropiere, probabil din cauza vântului puternic.