Arestați după ce au tăiat bradul de Crăciun al comunității

Considerat un simbol al comunității din satul Shotton Colliery, aflat în comitatul Durham din nord-estul Angliei, bradul a fost tăiat intenționat la doar câteva ore după aprinderea luminilor festive. Incidentul a provocat indignare și tristețe în rândul localnicilor.

Copacul se afla în sat de mai bine de un deceniu și crescuse de la un puiet la un arbore de mari dimensiuni. Ajunsese atât de mare încât autoritățile locale discutau deja înlocuirea instalațiilor luminoase pentru a-l putea decora în continuare.

Autoritățile: „vandalism deliberat”

Potrivit Poliției din Durham, bradul a fost doborât miercuri noaptea. Autoritățile au descris incidentul drept „vandalism deliberat”. Incidentul a avut loc la scurt timp după ce biserica locală St Saviour’s publicase imagini cu momentul aprinderii luminilor.

„Este un gest deplorabil și lipsit de sens, care a provocat o mare supărare în comunitate”, a transmis Poliția din Durham, subliniind impactul emoțional asupra locuitorilor.

Bradul, crescut de localnici

Reprezentanții bisericii St Saviour din localitate au scris, pe Facebook, un mesaj dur. „Fie ca persoanele care au provocat acest lucru să fie prinse și pedepsite de autorități”, au transmis aceștia.

Managerul centrului comunitar local, Denise Brooks, a declarat pentru Sky News că bradul avea o valoare sentimentală profundă pentru sat. „Oamenii au crescut cu acest copac. Era parte din identitatea noastră și din amintirile de Crăciun ale mai multor generații”.

Poliția cere ajutorul publicului

Vineri după-amiază, polițiștii responsabili de zonă, au confirmat că doi bărbați, în vârstă de 23 și 26 de ani, au fost arestați în legătură cu incidentul. „Cei doi au fost duși în custodia poliției, unde vor fi audiați de ofițeri”, au transmis autoritățile.

Poliția a făcut apel la public să ofere orice imagini de pe camerele de supraveghere sau de pe soneriile video montate pe ușile locuințelor, care ar putea ajuta ancheta.

Autoritățile tratează cazul cu maximă seriozitate. În Regatul Unit, tăierea ilegală a unui copac se pedepsește cu amenzi mari sau muncă în folosul comunității. Infractorii sunt obligați la despăgubiri și, în cazuri grave, pot primi chiar pedepse cu închisoarea.