Ce este mai nociv: bradul artificial sau bradul natural? Concluzia celor mai recente studii  

Studiile științifice și concluziile lor

Un studiu coordonat de Grantham Center for Sustainable Futures de la University of Sheffield a comparat ciclul de viață al brazilor naturali și artificiali. Concluzia a fost că un brad artificial trebuie refolosit de cel puțin cinci ori pentru a avea o amprentă de carbon mai mică decât un brad natural, notează Phys.org.

Conform datelor citate de Carbon Trust, un brad natural de aproximativ 2 metri are o amprentă de 3,5 kg CO2 dacă este ars sau reciclat corespunzător, dar dacă ajunge la groapa de gunoi (landfill), emisiile cresc la 16 kg CO2 din cauza descompunerii care produce metan, un gaz cu efect de seră puternic.

Pentru un brad artificial de 2 metri, Carbon Trust estimează o amprentă de aproximativ 40 kg CO2, generată de producția materialelor (plastic, metal) și transportul de obicei din Asia.

O sinteză LCA realizată de RECOUP arată că între 51–77% din impactul ambiental al brazilor artificiali provine din faza de producție, în timp ce pentru brazii naturali impactul final depinde mult de metoda de eliminare: compostare, mulch sau depozitare.

Un raport recent (2025), preluat de o organizație de mediu, subliniază că brazii naturali devin cu adevărat sustenabili dacă provin din plantații gestionate responsabil și sunt eliminați corect după Crăciun prin compostare, aruncare adecvată sau replantare.

Când este bradul natural mai sustenabil

Dacă provine din plantații speciale, bradul natural a redus deja emisiile prin absorbția de CO2 pe perioada creșterii sale.

Dacă este reciclat după Crăciun tocat, compostat sau ars, amprenta sa de carbon scade semnificativ, la 3,5 kg CO2.

Bradul artificial este produs din plastic și metal, materiale cu cost mare de producție și emisii ridicate, iar reciclarea lor este dificilă sau inexistentă .

. O opțiune și mai sustenabilă este bradul viu în ghiveci, care poate fi replantat după sărbători, captând CO2 pe termen lung.

Limitele bradului artificial și când poate fi comparabil

Dacă un brad artificial este utilizat mulți ani (ideal 10–12 ani), impactul său anual devine comparabil cu cel al unui brad natural cumpărat anual.

Dacă un brad natural nu este reciclat corect și ajunge la groapa de gunoi, avantajul său scade considerabil, iar emisiile cresc până la 16 kg CO2, plus metan.

Transportul și metodele intensive de cultivare (îngrășăminte, pesticide) pot reduce beneficiile ecologice ale brazilor naturali.

Pe baza celor mai recente studii și analize credibile, bradul natural este, în general, mai prietenos cu mediul, cu condiția să provină din plantații responsabile și să fie reciclat corect după Crăciun.

Bradul artificial devine acceptabil doar dacă este păstrat și reutilizat mulți ani la rând. Dacă bradul natural este aruncat prost, avantajul său dispare, iar impactul său poate depăși chiar pe cel al unui brad artificial reutilizat îndelungat.