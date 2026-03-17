Muzica special concepută, ascultată timp de 24 de minute, reduce semnificativ anxietatea

Muzica a fost combinată cu stimularea auditivă prin ritm (ABS), o tehnică care utilizează modele sonore ritmice pentru a influența activitatea cerebrală, potrivit ScienceDaily.

Cercetătorii afirmă că această abordare ar putea oferi o opțiune accesibilă și fără medicamente pentru persoanele care caută modalități suplimentare de a gestiona stresul și de a-și regla emoțiile.

Terapia bazată pe muzică ca potențial instrument de combatere a anxietății

Anxietatea afectează milioane de oameni din întreaga lume.

Tratamentele obișnuite includ medicamente și terapia cognitiv-comportamentală (TCC), dar aceste opțiuni pot veni cu provocări precum efectele secundare, timpii lungi de așteptare, costul și timpul necesar pentru tratamentul continuu.

Din cauza acestor bariere, cercetătorii au explorat terapiile digitale bazate pe muzică ca o modalitate accesibilă și cu costuri reduse de a ajuta oamenii să-și gestioneze simptomele anxietății.

Aceste instrumente vizează oferirea unei ameliorări rapide prin experiențe de ascultare ghidată care pot fi utilizate aproape oriunde.

Studiul clinic a testat diferite durate de ascultare

Studiul a inclus 144 de adulți care prezentau anxietate moderată și luau deja medicamente pentru a-și gestiona simptomele.

Participanții au fost repartizați aleatoriu într-una dintre cele patru condiții de ascultare:

Zgomot roz (24 de minute; grup de control)

Muzică cu ABS (12 minute)

Muzică cu ABS (24 de minute)

Muzică cu ABS (36 de minute)

Înainte și după sesiunile de ascultare, participanții au completat evaluări standardizate care au măsurat nivelurile de anxietate și starea de spirit.

Cercetătorii identifică un punct optim de 24 de minute

Rezultatele au arătat că ascultarea muzicii cu ABS a redus semnificativ atât simptomele cognitive, cât și cele somatice ale anxietății, în comparație cu grupul de control cu zgomot roz. Participanții au raportat, de asemenea, îmbunătățiri ale stării de spirit negative.

Dintre diferitele durate de ascultare testate, sesiunea de 24 de minute a produs cea mai puternică reducere generală a anxietății. Efectele sale au fost similare cu cele ale sesiunii de 36 de minute și clar mai puternice decât cele ale sesiunii de 12 minute.

„Ceea ce observăm este un model doză-răspuns în care aproximativ 24 de minute de muzică cu ABS par să fie punctul optim”, a spus Russo, profesor de psihologie la TMU și director științific la LUCID. „Este suficient de lung pentru a schimba în mod semnificativ nivelurile de anxietate, dar nu atât de lung încât ascultătorii să fie nevoiți să-și rezerve un interval mare de timp”.