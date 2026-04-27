Luni ești mai stresat, iar știința explică de ce. Nu e vorba de muncă

Un studiu recent publicat în Journal of Affective Disorders arată că ziua de luni are un impact biologic profund asupra nivelului de stres, inclusiv la persoanele care nu mai lucrează.

23% mai mult cortizol acumulat

Cercetarea a analizat datele a peste 3.500 de persoane vârstnice din English Longitudinal Study of Ageing. Cei care raportau anxietate luni aveau cu 23% mai mult cortizol acumulat în organism. Nivelul a fost măsurat prin probe de păr care reflectă expunerea la stres din ultimele două luni.

Efectul a apărut și la pensionari. Concluzia cercetătorilor este clară: stresul de luni nu are legătură cu obligațiile profesionale.

„Înrădăcinat în fiziologia noastră”

Tarani Chandola, coordonatoarea cercetării de la Universitatea din Hong Kong, a explicat că ziua de luni funcționează ca un „amplificator cultural al stresului”. Începutul săptămânii activează axul hipotalamo-hipofizo-suprarenal, care reglează producția de cortizol.

„Nu este vorba de muncă, ci despre cât de adânc înrădăcinate sunt zilele de luni în fiziologia stresului nostru, chiar și după ce carierele se încheie”, a subliniat cercetătoarea.

Efecte pe termen lung

Cortizolul ridicat pe perioade îndelungate poate contribui la hipertensiune, rezistență la insulină și afectarea sistemului imunitar. Autorii studiului avertizează că ritmurile sociale, precum structura săptămânii, influențează direct fiziologia umană, chiar și după pensionare.