Psihologia confirmă: oamenii inteligenți pun întrebări elementare. Copiii de cinci ani știu deja asta

Psihologia a ajuns la o concluzie surprinzătoare: cei mai inteligenți adulți sunt cei care, în ședințe, pun întrebările cele mai elementare. Mai mult, copiii recunosc această trăsătură încă de la cinci ani, conform HuffPost.

De ce întrebările simple sunt un semn de inteligență

Efectul Dunning-Kruger descrie tendința persoanelor cu cunoștințe limitate de a-și supraestima competențele. Paradoxul apare la capătul opus: experții adevărați, conștienți de tot ce nu știu, își subestimează adesea propriile abilități.

Din această contradicție derivă un comportament specific. Oamenii cu adevărat inteligenți pun sub semnul întrebării tocmai aspectele considerate de la sine înțelese. Știu că un proiect poate eșua dacă bazele nu sunt solide.

Copiii de cinci ani detectează această trăsătură

Un studiu condus de Shauna Bowes, psiholog clinician la Universitatea Vanderbilt, a arătat că cei mici preferă adulții care exprimă incertitudine moderată. Copiii de cinci ani și jumătate îl considerau mai inteligent, mai amabil și mai de încredere pe adultul care recunoștea că nu știe sigur. Preferința se accentua cu fiecare an de vârstă.

Rezultatul a rămas același chiar și atunci când ambii adulți dădeau același răspuns. Diferența era doar în modul de exprimare: certitudine versus îndoială asumată.

„O persoană prea sigură pe sine este antipatică”

Bowes a subliniat că excesul de încredere în sine generează antipatie, inclusiv în rândul preșcolarilor. Modestia intelectuală, în schimb, inspiră încredere și credibilitate, indiferent de vârstă.