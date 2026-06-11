Bătălie pentru acțiunile SpaceX: compania taie cota rezervată investitorilor obișnuiți

SpaceX intenționează să direcționeze către investitorii individuali puțin peste 20% din oferta de acțiuni, realatează CNBC. În această categorie intră persoanele care cumpără acțiuni prin platforme de tranzacționare online, clienții băncilor private și investitorii individuali din afara Statelor Unite.

Procentul este sub estimările anterioare, care indicau că aproximativ 30% din oferta publică urma să fie rezervată acestei categorii de investitori.

Una dintre cele mai mari listări din istorie

Deciziile privind alocarea sunt aproape finalizate, însă există încă posibilitatea unor ajustări înainte de listare, potrivit sursei citate.

SpaceX va începe tranzacționarea vineri, într-una dintre cele mai mari listări bursiere din istorie. Compania fondată și condusă de Elon Musk este evaluată la aproximativ 1.800 de miliarde de dolari.

Fondurile de investiții vor mai multe acțiuni

Reducerea cotei rezervate investitorilor individuali este interpretată de piață ca un semn al interesului excepțional manifestat de investitorii instituționali, precum fondurile de investiții, fondurile de pensii și marile firme de administrare a activelor. Aceștia concurează pentru acces la ceea ce mulți analiști consideră drept „cea mai așteptată listare bursieră din ultimii ani”.

Chiar și după reducerea alocării, pachetul rezervat investitorilor individuali rămâne unul dintre cele mai mari acordate vreodată într-o ofertă publică inițială de asemenea dimensiuni în Statele Unite.

Prețul unei acțiuni, stabilit la 135 de dolari

La începutul săptămânii, SpaceX a anunțat că acțiunile vor fi vândute la un preț de 135 de dolari pe titlu, nivel stabilit direct de companie înainte de debutul său la bursă. La acest preț, valoarea de piață a SpaceX ajunge la aproximativ 1,8 trilioane de dolari, ceea ce ar plasa compania printre cele mai valoroase firme listate din lume.

Mii de noi milionari după listare

Potrivit estimărilor citate de NEXTA, aproximativ 4.000 de angajați ai SpaceX ar urma să devină milionari după listarea companiei la bursă, iar averea a circa 400 de persoane ar putea depăși 100 de milioane de dolari.

Marele câștigător al listării rămâne însă Elon Musk: averea sa ar putea ajunge la 1,4 trilioane de dolari înainte de 2027, depășind averea cumulată a 46% din populația lumii.