Căpitanul Japoniei, Wataru Endo, ratează Cupa Mondială și își anunță retragerea din echipa națională

Absența lui Endo intervine cu doar trei zile înaintea primului meci al Japoniei din Grupa F, programat împotriva Țărilor de Jos, la Arlington, în Statele Unite ale Americii.

Fotbalistul legitimat la Liverpool se confruntă cu probleme medicale încă din luna februarie, când a suferit o accidentare la picior în timpul unui meci de club. Deși a fost supus unei intervenții chirurgicale și a fost inclus în lotul de 26 de jucători pentru turneul final, starea sa fizică a continuat să ridice semne de întrebare.

Speculațiile privind capacitatea sa de a evolua la Cupa Mondială au crescut după ce a jucat doar o 45 de minute în meciul amical câștigat de Japonia împotriva Islandei, pe 31 mai, fiind înlocuit după ce a resimțit disconfort.

În cele din urmă, stafful tehnic a decis să îl retragă pe Endo din lotul pentru Cupa Mondială. Locul său va fi ocupat de atacantul lui Borussia Mönchengladbach, Shūto Machino.

Endo a confirmat retragerea de la nivel internațional

Într-un mesaj publicat pe rețelele de socializare, Endo și-a exprimat regretul că nu poate participa la competiție, dar și mândria pentru parcursul echipei în ultimii ani.

„Este frustrant că nu voi putea participa la această Cupă Mondială, însă sunt mândru de cât de mult am crescut împreună după turneul din Qatar. Actuala echipă este una extraordinară și cred că poate depăși orice obstacol”, a transmis acesta.

Mijlocașul a confirmat că această retragere din lot marchează și finalul carierei sale internaționale.

„De acum înainte voi susține echipa națională a Japoniei ca simplu suporter. Sunt convins că va veni ziua în care Japonia va câștiga Cupa Mondială”, a adăugat Endo.

Wataru Endo își încheie cariera internațională cu 73 de selecții și patru goluri pentru reprezentativa Japoniei, pentru care a debutat în 2015. El purta banderola de căpitan din perioada de după Cupa Mondială din Qatar 2022.

Retragerea sa survine la puțin peste o săptămână după despărțirea de un alt fost căpitan al Japoniei, fundașul Maya Yoshida, omagiat la finalul lunii mai cu ocazia meciului amical contra Islandei.

Potrivit presei japoneze, noul căpitan al echipei ar putea deveni fundașul central Kō Itakura, de la Ajax Amsterdam, deși în ultimul an banderola a mai fost purtată și de Takefusa Kubo sau Ritsu Dōan.

După partida cu Țările de Jos, Japonia va întâlni Tunisia pe 21 iunie, iar pe 25 iunie va încheia faza grupelor împotriva Suediei.