Prima pagină » Comunicate » Music Gallery devine expoziție permanentă la Cluj și se lansează cu tema „Sounds of Resistance”, capitolul I: „Cântece interzise”

Music Gallery devine expoziție permanentă la Cluj și se lansează cu tema „Sounds of Resistance”, capitolul I: „Cântece interzise”

După mai multe ediții și o caravană în șase orașe din România, Music Gallery, prima și singura expoziție din țară dedicată muzicii, devine spațiu permanent la Cluj, în cadrul Edison House of Music. Noua configurație permanentă debutează pe 15 mai 2026 cu expoziția „Sounds of Resistance”, care explorează muzica drept formă de expresie a rezistenței sociale, culturale și politice.
Music Gallery devine expoziție permanentă la Cluj și se lansează cu tema „Sounds of Resistance”, capitolul I: „Cântece interzise”
Mediafax
05 mai 2026, 17:16, Comunicate

Prin această transformare, Music Gallery marchează trecerea de la un format expozițional temporar la un spațiu cultural care poate fi vizitat oricând, consolidând un model unic în România: experimentarea muzicii în cadrul unei expoziții interactive permanente.Sounds of Resistance: tema ediției 2026

Expoziția este structurată în patru capitole desfășurate între 15 mai și 6 decembrie 2026. Primul capitol, „Cântece interzise” (15 mai – 28 iunie), investighează rolul muzicii ca instrument de contestare și identitate, de la imnuri politice și scene underground până la cultura hip-hop și circulația clandestină a sunetului în perioade de cenzură.

„În contextul politic internațional și național din ultimii ani, am simțit că e momentul să arătăm ce rol a avut muzica de-a lungul timpului în momentele în care lumea se schimbă. Am descoperit povești incredibile: piese care au răsturnat guverne, artiști care au riscat închisoarea ca să cânte, oameni care au copiat muzică pe radiografii sau au transmis de pe vapoare în larg. Cântece interzise este o expoziție despre curajul de a asculta și despre faptul că muzica, oricât ai încerca s-o oprești, găsește mereu o cale. Cred că e un moment bun să ne reamintim cât de importantă e cultura în societate și câtă putere are atunci când oamenii au nevoie de ea cu adevărat.” declară Alin Vaida, fondatorul proiectului Music Gallery.

Citeşte comunicatul integral AICI

Recomandarea video

Sondaj: Criza politică va avea consecințe economice negative pe termen lung, consideră aproape 80% dintre respondenți
G4Media
Crin Antonescu: „S-a trecut de la pro-european la pro-Bolojan. Este opera unei propagande și o isterie pe alocuri”
Gandul
Fiul milionarului din Constanța, prins sub influența drogurilor la volan! Cum a încercat să-i înduplece pe judecători
Cancan
„Am 2,03 metri înălțime și-mi place să fac dragoste”. Jucătoarea vinde imagini cu ea
Prosport
Șeful armatei israeliene din Cisiordania spune că trupele sale ucid la un nivel nemaivăzut din 1967
Libertatea
Singura zodie care atrage banii ca un magnet în vara 2026. Stabilitate și noi începuturi pentru acest nativ
CSID
Un mare brand auto a depus cererea pentru marca OLTCIT. Numele istoric legat de Craiova revine în atenție
Promotor