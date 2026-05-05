Music Gallery devine expoziție permanentă la Cluj și se lansează cu tema „Sounds of Resistance”, capitolul I: „Cântece interzise”

Prin această transformare, Music Gallery marchează trecerea de la un format expozițional temporar la un spațiu cultural care poate fi vizitat oricând, consolidând un model unic în România: experimentarea muzicii în cadrul unei expoziții interactive permanente.Sounds of Resistance: tema ediției 2026

Expoziția este structurată în patru capitole desfășurate între 15 mai și 6 decembrie 2026. Primul capitol, „Cântece interzise” (15 mai – 28 iunie), investighează rolul muzicii ca instrument de contestare și identitate, de la imnuri politice și scene underground până la cultura hip-hop și circulația clandestină a sunetului în perioade de cenzură.

„În contextul politic internațional și național din ultimii ani, am simțit că e momentul să arătăm ce rol a avut muzica de-a lungul timpului în momentele în care lumea se schimbă. Am descoperit povești incredibile: piese care au răsturnat guverne, artiști care au riscat închisoarea ca să cânte, oameni care au copiat muzică pe radiografii sau au transmis de pe vapoare în larg. Cântece interzise este o expoziție despre curajul de a asculta și despre faptul că muzica, oricât ai încerca s-o oprești, găsește mereu o cale. Cred că e un moment bun să ne reamintim cât de importantă e cultura în societate și câtă putere are atunci când oamenii au nevoie de ea cu adevărat.” declară Alin Vaida, fondatorul proiectului Music Gallery.

