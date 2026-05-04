Search Evolution Summit 2026 Anunță Locația, 8 Speakeri Confirmați și Înscrierile Pentru Panelul Românesc de SEO

Flavours Hub: locația conferinței pentru 2026

Ediția din 2026 se mută la Flavours Hub, un spațiu modern pe Aleea Băișoara 2A, lângă Iulius Mall și lac. Locația are un layout deschis, pereți din sticlă de la podea la tavan și lumină naturală pe tot parcursul zilei.

Spațiul include o cafenea proprie, zone de relaxare și o terasă, iar networking-ul se întâmplă natural între sesiuni.

Mai multe informații despre locație: https://www.searchevolutionsummit.com/ro/locatie/

„Am ales Flavours Hub pentru că ne doream un spațiu cu lumină naturală și modern. Iar anul acesta dedicăm o zi specialiștilor SEO din România prin Local RO Panel.” – Patrik Rojan, organizator Search Evolution Summit.

